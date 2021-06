Ford Almussafes planteja un altre ERTO fins a octubre i descarta recuperar el torn de nit

Ford Almussafes (València) ha proposat un altre ERTO de tres mesos, entre juliol i octubre tant en la planta de vehicles com en la de motors, a causa de la crisi mundial del sector per la caiguda de la demanda i la falta de microxips semiconductors. També ha descartat ara com ara recuperar el torn de nit, segons fonts sindicals.

Així ho ha traslladat aquest dilluns la direcció de la planta espanyola als sindicats en una comissió consultiva, amb la convocatòria d'una altra reunió aquest mateix dimecres 23 per a començar a negociar el nou expedient temporal.

En concret, l'empresa ha acordat cancel·lar l'actual ERTO en vigor fins a finals de juny i obrir un per al pròxim trimestre des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre, encara que no ha concretat de quants dies seria ni a quants treballadors afectaria.

De moment sí ha avançat la paralització de la setmana de les festes d'Almussafes del 12 al 16 de juliol, amb dos dies de parades totals (14 i 15) a computar com ERTO. Al juny es mantenen tres dies fixats de parades totals en la planta de vehicles (28, 29 i 30) i dos en la de motors (28 i 29) al costat de la reducció de la producció la resta de jornades.

El mes passat, la firma ja va decidir avançar a juny els dies d'ERTO previstos per a juliol, com a conseqüència d'un descens de la demanda més acusat del que tenia previst i davant els problemes de subministrament dels microxips semiconductors, un component dels vehicles el desproveïment dels quals afecta a l'automoció a nivell mundial.

Aquest expedient es va plantejar a l'abril per a les fàbriques de motors i vehicles, amb la previsió de paralitzar la producció durant 20 dies i suspendre l'activitat del torn de nit i la producció de la furgoneta Transit Connect. El nombre de treballadors afectats rondava els 6.400 de la plantilla total d'uns 7.000.

Els treballadors "no veuen el final"

Entre els sindicats, com a president del comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Fabuel lamenta que s'allargue la suspensió del torn nocturn i adverteix que açò suposa que "un nombre important de treballadors estiguen rotant en l'ERTO pràcticament tots els dies", calculant en uns mil empleats els afectats per les parades totals.

Però, per al representant del sindicat majoritari, el realment preocupant és que "no es veu el final" d'aquesta situació i que una vegada finalitzat setembre es puga allargar l'ERTO. Això sí, recorda que la crisi afecta a totes les fàbriques de Ford a Europa i "moltíssimes als Estats Units" dins d'una crisi que "està afectant molt més que la de la COVID" a la producció de vehicles.

Per la seua banda, STM Intersindical reconeix aquesta situació complicada que afronta el sector, tant per la crisi dels semiconductors com per la COVID, però insta l'empresa a ser conscient del "patiment de la plantilla després de mesos perdent el 20% del salari". També rebutja que "no ha fet tot el possible per no consumir la prestació per atur" en l'ERTO en vigor, com permet el Govern.

I CGT creu que l'empresa ha d'aprendre dels seus "errors" i no haver focalitzat tant la producció en els semiconductors, a més de lamentar que no es recupere el torn de nit al juliol "com estava previst". "La direcció ha traslladat que la planta d'Almussafes és la menys afectada d'Europa" dins de la marca, subratlla.