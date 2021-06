PP: "A pesar del PSOE, la Ley de Servicios Sociales será una realidad y situará a la Región a la cabeza en bienestar"

Pelegrín ha contestado de esta forma a la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Toñi Abenza, quien ha lamentado que "el gobierno tránsfuga de Fernando López Miras ha hecho oídos sordos a las peticiones y sugerencias de mejora que los Colegios Profesionales y colectivos regionales manifestaron en las audiencias legislativas".

En este sentido, la diputada del PP ha defendido que "es una ley que marcará un antes y un después al blindar los derechos sociales en la Región, y es fruto de un intenso trabajo de cuatro años con la participación de la sociedad civil y el tercer sector".

Por este motivo, según ha apuntado Pelegrín, "los socialistas mienten cuando afirman que es una norma producto de la pandemia, y, además, la realidad es que el único partido que ha renunciado a escuchar a los colectivos y organizaciones durante el trámite parlamentario ha sido precisamente el PSOE".

La diputada 'popular' ha recordado que esta Ley del Gobierno regional "asegura el derecho subjetivo a la atención social, reorganiza la gestión de los servicios sociales y establece un catálogo de prestaciones acorde a las nuevas estrategias del bienestar social".

Asimismo, ha destacado entre las prestaciones garantizadas "la Renta Básica de Inserción, la protección de menores, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y la atención temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla", un catálogo que se completa con otros servicios como "las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la teleasistencia para mayores de 80 años".

"Esta Ley de Servicios Sociales demuestra que garantizar los derechos sociales no son precisamente patrimonio de una izquierda que, además, genera paro y pobreza cada vez que gobierna", ha dicho Pelegrín, que además ha señalado que "el PSOE no puede dar ninguna lección en materia de protección social, sobre todo tras el desastre y el fracaso de su 'medida estrella", el Ingreso Mínimo Vital, que se ha quedado en papel mojado porque las ayudas no llegan a las familias".

"Frente a las trabas y el postureo del PSOE, el Gobierno de López Miras cumple con una Ley histórica que corregirá desigualdades y hará más justa la vida en la Región", ha concluido Maruja Pelegrín.