Coag y Asaja presentan alegaciones conjuntas en contra del plan del Miteco para el lobo

"Se trata del comienzo de una andadura que llevaremos hasta el final en defensa de los intereses de los ganaderos de nuestra región", han indicado ambas organizaciones

Ambas Organizaciones consideran que el Dictamen del Comité Científico no cuenta con el respaldo mayoritario de la Comunidades Autónomas, ya que ha sido respaldado por Comunidades Autónomas que no sufren la problemática del lobo en su territorio y no se ha tenido en cuenta el parecer de las Comunidades Autónomas realmente afectadas.

Aseguran que la decisión del Miteco carece de rigor democrático y jurídico al haber sido adoptada obviando y ninguneando al sector ganadero extensivo y contra el criterio y el sentir del 98% de las Comunidades Autónomas en las que existe presencia activa del lobo.

Ambas organizaciones recuerdan que los censos que se llevan a cabo demuestran un aumento de las manadas, lejos por lo tanto de la extinción de la especie, que parece el argumento esgrimido por este Organismo para adoptar este descabellado Proyecto de Orden Ministerial y que con su decisión lo único que provocará es la extinción de las ganaderías y con ello de una fuente de riqueza y poblamiento de las zonas rurales.

"Resulta paradójico que un Ministerio que gestiona el reto demográfico tome medidas encaminadas al despoblamiento rural, lo que pone de manifiesto una vez más, la absoluta ignorancia de nuestros legisladores que dictan normas desde sus despachos sin tener en cuenta a los interlocutores afectados y sin preocuparse de conocer la situación real del sector al que dirigen la norma", concluyen.