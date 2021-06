Bono: "El rey es un tipo decente, no es del PP"

El expresidente de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso de los Diputados José Bono visitó este sábado por la noche el plató del programa de entrevistas y actualidad LaSexta Noche, que se emite en La Sexta.

El político socialista criticó abiertamente al Partido Popular por lo que él considera que es "la utilización" política que hacen algunos de sus políticos con la figura del rey Felipe VI.

"Quieren hacerlo como si fuese algo propio. Es como cuando la derecha quiere hacerse propietaria del sentimiento religioso, como si Dios tuviera el carné del PP", dijo Bono en la entrevista.

El expresidente manchego sacó a colación la figura del monarca después de que la pasada semana, la recientemente reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusara al Gobierno central de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'.

"En este caso es evidente que el rey pone la distancia institucional que debe con todos los partidos políticos. La Constitución es clara", dijo Bono, que añadió que esta instrumentalización que considera que hace el PP "en su propio beneficio lo único que hace es perjudicar al rey".

"No he oído hablar mal de él. Ni de que sea un ladrón o un sinvergüenza. Lo único que he oído hablar del rey mal es cuando Ayuso o el PP dan la impresión de que el rey es de ellos. Oigan, por suerte el rey es un tipo decente, lo ha demostrado, y no es del PP por más que ellos se empeñen en hacer daño a la que vez que se benefician atribuyéndose la figura del monarca", sentenció el veterano político socialista.