Cvirus.- La incidència puja 1,73 punts fins als 41,23 casos per 100.000 habitants a la Comunitat Valenciana

No obstant açò, la conselleria de Sanitat, Ana Barceló, en un comunicat ha destacat que la Comunitat Valenciana manté "una incidència acumulada mitjana de 39 casos des de fa dos mesos, la qual cosa és una bona senyal". En aquest sentit, ressalta que "una mica més així, uns dies més i crec que que podrem dir que pareix que la cosa està molt controlada".

D'aquesta manera, segons l'actualització del Ministeri, Balears torna a avançar a la Comunitat com la regió amb menor taxa, amb 41,14 casos, i la Comunitat empata amb Galícia amb 41,23 casos. Encaraaixí, segueix en risc baix i està per davall dels 95,91 casos de mitjana nacional.

No obstant açò, el nombre de pacients de coronavirus hospitalitzats en planta baixa fins als 107, quatre menys que ahir, ho implica que un 0,95% per cent dels llits estan ocupades, mentre que els malalts ingressats en les unitats de crítics baixen a 17, un llit UCI menys, l'1,99% dels recursos ocupats.

En les últimes 24 hores s'han registrat 16 ingressos per coronavirus i 10 altes. Finalment, la taxa de positividad baixa al fins el 2,85% i continua per davall del 4,22% de mitjana nacional.

VACUNACIÓ

D'altra banda, un total de 2.363.520 persones compten ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) hi ha 1.427.987 persones. Per províncies: 175.208 a Castelló, 532.130 a Alacant i 720.649 a València, segons dades de la Conselleria.