Oltra garanteix que el finançament autonòmic és irrenunciable: "Ho reivindicarem on faça falta"

Així s'ha posicionat la també líder de Compromís sobre la protesta d'aquest dimarts de la Plataforma per un Finançament Just davant el Congrés i la reunió que van mantindre els seus integrants amb la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, i de la qual van tornar a eixir sense data per al nou model de finançament.

Oltra, en roda de premsa després del ple de govern, ha denunciat que és "indigest" que el sistema de finançament autonòmic porte caducat des de 2014 i ha insistit que ho exigiran "en cada ocasió" que tinguen davant el Govern perquè és una reclamació unànime de tots els partits democràtics.

"Ho hem dit moltes vegades: el que valia per a Montoro val per a Montero i per a qui se'ns pose per montera, per a qui vinga", ha dit sobre l'exministre del PP i la ministra socialista d'Hisenda, per a prometre que ho defendran amb la mateixa "fermesa".

Sobre la postura del Govern, Oltra ha confiat que "no està absolutament descartat" el nou model encara que ha reconegut que la pandèmia ha retardat tot. "Però hi ha coses que no es poden retardar més: l'urgent no pot retardar l'important", ha recalcat, a més d'assegurar que no tenen la "sensació" que els han enganyat.

Però ha remarcat que el Govern ha de complir el mandat del Congrés de presentar abans de finalització d'any la seua proposta per al nou model, una proposta que precisament va consensuar el seu partit amb els socis de la Moncloa (PSOE-Unides Podem). El que ha de presentar, ha puntualitzat, "no és el resultat", sinó el pla inicial.

En cas contrari, ha advertit que els mandats del parlament es converteixen en "un brindis al sol", recordant que d'ací naix la legitimitat de qualsevol govern. "Això convé no oblidar-ho", ha emfatitzat com a "portaveu d'un govern que es cuida de complir molt els mandats de les Corts".

HI HA RAONS PER A MANIFESTAR-SE EN 2021

Preguntada per si és necessària una altra gran manifestació com la de 2017, Oltra ha reiterat que "es farà el que faça faltada" tant en les negociacions amb el Govern com "en les expressions públiques de la voluntat del poble valencià". "Eixa és la postura del Consell i no va a canviar", ha promès.

I davant la convocatòria de la Crida pel Finançament, que va proposar aquest dimecres una gran mobilització per al 9 de novembre, ha assegurat que la desconeixia i que la Generalitat la valorarà perquè "les raons que hi havia per a manifestar-se en 2017 segueixen estant en 2021".

En general, Oltra ha sostingut que es tracta de complir alguna cosa tan bàsic com un finançament constitucional perquè la Comunitat dispose de suficients diners i puga pagar "les qüestions bàsiques que afecten als valencians en el seu dia a dia". És més, ha augurat que açò faria a la Comunitat "més resilient contra les urgències, siguen pandèmies o no" perquè "no només de fons europeus viu l'home".

MÉS DINERS PER A LES CCAA I MENYS PER A l'ESTAT

També ha urgit el Govern a "canviar la mirada i entendre" que les comunitats autònomes assumeixen les competències que afecten a la vida diària de les persones. Ha lamentat que les CCAA s'hagen de "barallar" per veure qual es porta el millor "tros" del finançament quan, en la seua opinió, l'Estat probablement necessita menys recursos que les autonomies i hauria de fer un repartiment més vertical que horitzontal.

Com a criteri principal del nou model, ha tornat a apuntar a la població perquè "s'escolaritzen xiquets, no quilòmetres quadrats, i s'ingressen persones en els hospitals i no províncies". "Necessitem un govern valent que pose açò damunt la taula", ha reivindicat.

En tot cas, la portaveu ha remarcat que en la reunió setmanal de govern no s'ha abordat el posicionament de la ministra i que "el Consell en el seu conjunt" no va tindre informació abans de la trobada amb la plataforma.

I sobre una de les justificacions de Montero, que veu difícil aconseguir majoria en el Congrés per la postura del PP, ha rebatut que "depèn de qui se li pregunte: Supose que Múrcia ho tindrà claríssim perquè açò va per barris".

En clau política, no ha volgut entrar en l'acord d'investidura amb Compromís que incloïa la reforma del finançament autonòmic, recordant que els divendres representa al Consell: "Altres governs ho fan, però a mi no m'agrada".

"SENTIR GENERAL" PER LA RECUPERACIÓ DEL DRET CIVIL

D'altra banda, ha assegurat que la recuperació del dret civil valencià mitjançant un canvi de la Constitució és un "sentir general" a la Comunitat, després de l'acte que es va celebrar aquest dilluns en el Congrés a càrrec de l'Associació de Juristes Valencians.

Aquesta reivindicació es remunta a 2016, quan el Tribunal Constitucional va declarar que la llei valenciana de règim econòmic matrimonial no s'ajustava a l'ordenament constitucional, igual que la de custòdia compartida i la d'unions de fet formalitzades "amb un vot particular en cada sentència", ha puntualitzat la també advocada.