Ayuso saca pecho de su proyecto de legislatura, augurando la victoria del PP en 2023: "Despídanse del cinturón rojo"

Algo más de una hora ha empleado la candidata a la presidencia del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, en contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, durante el debate de investidura que empezó este jueves en la Asamblea.

En un mensaje con mucha carga política, la candidata ha opinado que los discursos de la oposición, que ha tildado de "empobrecidos", han estado faltos de propuestas concretas para la Comunidad de Madrid, y por el contrario ha encontrado abundantes críticas a su gestión. Algunas de ellas, ha observado, fundadas en "anecdótas" de la campaña, lo que le ha llevado a rebautizar el "debate de investidura" como "debate del odio".

La líder del PP, que previsiblemente será investida a primera hora de esta tarde en una votación en la que obtendrá la mayoría absoluta, también ha vaticinado una nueva victoria popular en 2023. "Auguro un mapa absolutamente teñido de azul en 2023", ha aseverado.

Como es habitual, no ha faltado la confrontación del modelo de la Comunidad de Madrid con respecto al del Gobierno de la Nación: no solo en la gestión de los últimos meses de la pandemia de Covid-19, sino también en materia educativa, fiscal, económica...

La candidata, además, ha asegurado, no sin cierta sorna, que hoy era el día en el que comenzaba "el fin del sanchismo". "Quizás lo que ha comenzado es una nueva etapa de ilusión en España porque todos los ciudadanos que se oponen a Sánchez, y no por eso son de derechas, ellos han dado cuenta de que otra forma de hacer", ha opinado.

Agradecimiento a Vox

Díaz Ayuso no ha querido olvidarse de Vox durante su intervención. La candidata ha agradecido al grupo parlamentario que capitanea Rocío Monasterio que le dé sus votos para ser presidenta de nuevo. Ha agradecido "su mano tendida" y ha opinado que, a pesar de las diferencias que mantienen en algunos ámbitos, podrán entenderse a lo largo de la recién estrenada XII Legislatura.

Además, ha enviado un recado a sus exsocios de gobierno, Ciudadanos. "Nosotros no somos como los de Cs, no decimos 'ah, ya me has dado los votos y si te he visto no me acuerdo", ha señalado también dirigiéndose a Vox.

Nueva estructura del Gobiero

Al final de su discurso, Díaz Ayuso ha aprovechado para avanzar la nueva estructura de su próximo Gobierno, que tendrá nueve consejerías, aunque aún no ha dado nombres de quiénes ocuparán las carteras. La estructura es la siguiente:

- Presidencia, Justicia e interior.

- Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

- Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

- Economía, Hacienda y Empleo.

- Familia, Juventud y Política Social.

- Administración local y Digitalización.

- Sanidad.

- Transportes e Infraestructuras.

- Cultura, Turismo y Deporte.

La candidata a la presidencia ha buscado un gabinete "lo más ejecutivo posible", más austero que el de la pasada legislatura, que creció en número de consejerías para atender la particularidad de la coalición con Cs, y sin vicepresidencia.