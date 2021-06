Fiama acude al hospital tras no poder dormir nada: "Me ha dado un hormigueo en los pies, así que he ido a urgencias"

Fiama Rodríguez ha acudido recientemente al hospital a causa de una dolencia que llevaba días notando y que le estaba preocupando cada vez más, especialmente tras la ansiedad que le dio pasar la noche en vela a causa de su problema.

La exparticipante de La isla de las tentaciones acudió a Instagram para contarle a sus seguidores lo que le pasaba, y es que, tras no poder dormir, acudió a urgencias muy preocupada, ya que lo que había leído en internet sobre lo que le podía estar pasando no la tranquilizó nada.

La canaria llevaba días notan uno hormigueo en los pies, lo cual le estaba provocando ansiedad. "No he dormido nada. Esta noche me ha dado el hormigueo en los dos pies otra vez. Me estaba dando muchísima ansiedad, así que me he ido a urgencias", informó en sus stories.

Por ello, pasó la noche haciéndose diferentes pruebas médicas. "Me han hecho una analítica y no es nada grave. Es anemia. No se sabe si es por falta de vitaminas o por falta de hierro", aseguró la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa, ya más tranquila por el diagnóstico de los expertos.

Al parecer, su problema se debería a que no tiene suficientes glóbulos rojos para llevar el oxígeno necesario a los tejidos de los pies, por lo que los médicos le han recetado unas pastillas para mejorar sus niveles de hierro.

Tras su experiencia, Fiama recomendó a sus seguidores que no hicieran como ella: "No busquéis en internet ningún síntoma porque crea una psicosis espectacular".

Desgraciadamente, la exparticipante de La isla de las tentaciones lleva más días sin poder descansar bien, pues acaba de castrar a su gato Hache y el animal está pasando muy malas noches. "Está superdrogado el pobre y cuando camina va para los lados. Me recuerda a mí en La isla de las tentaciones".