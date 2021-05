Fiama, quien fuera concursante de La isla de las tentaciones en sus dos primeras ediciones, ha aprovechado para contar uno de los episodios más duros de su vida en su canal de Mtmad. Aprovechando que el vídeo trataba sobre el significado de sus tatuajes ha hablado del problema médico más grave que ha tenido.

Afirma que un día estando con sus amigos, antes de ir a un concierto, comenzó a molestarle la garganta. En aquel momento la joven tan solo tenía diecisiete años. "Seguí hablando con mis amigos y me empezó a salir sangre, por la boca, por la nariz, pero como una cascada de sangre, era una pasada", relata.

Sus amigos se asustaron y la llevaron a urgencias, donde Fiama siguió sangrando. Allí los médicos no entendían lo que le pasaba, ya que dejó de sangrar de repente, tal y como había comenzado.

Visiblemente emocionada, Fiama cuenta en su vídeo de Mtmad que justo cuando iban a darle el alta comenzó a sangrar de nuevo y tuvieron que trasladarla a la unidad de críticos. Sus familiares comenzaron a entrar de dos en dos en la sala donde ella estaba, despidiéndose.

Sin embargo, Fiama salió de la zona de críticos y sus familiares le contaron lo que los médicos les habían dicho: "Los médicos les habían dicho que yo me moría y que les habían dejado entrar a la zona crítica para despedirse".

En el hospital le dijeron que lo que le pasaba no era común y que la mayoría de persona moría de un sangrado leve, en cambio Fiama había sobrevivido a tres sangrados masivos, cosa que tampoco comprendían. "Me dijeron que iban a esperar a que tuviera el siguiente sangrado para sedarme y ahí acabaría mi vida".

"No derramé ni una lágrima, me quedé muy tranquila y decidí que lo que iba a hacer era estar bien, ser feliz. Me despertaba cada día y me maquillaba y me peinaba, me ponía a hacer chistes. Quería que, si me iba, el recuerdo que tuviera mi gente de mí fuera el de una persona feliz, no triste", confiesa la canaria.

La situación era tan seria que Fiama llegó a planificar su funeral. "Dije que quería que todos fueran de rojo y blanco, quería que mis cenizas las llevasen los motores porque mi padre es motero y les pedí que hicieran un cocktail".

El día que volvió a sangrar pidió que entraran sus padres antes de que la sedaran para despedirse de ellos. Les dio las gracias por la vida que le habían dado y también les dio un mensaje muy claro, que después ellos cumplirían. "No era justo que no se volvieran a enamorar por el hecho de tener una hija", dice Fiama y añade: "Yo creía que lo mejor era que se separaran, básicamente".

Pero entonces, cuando volvió a comenzar a sangrar e iban a sedarla, apareció una médica que realmente le salvó la vida: "Me operaron porque cuando me iban a sedar una doctora que estaba allí, era una neumóloga de prácticas, y se volvió loca cuando se enteró de que con diecisiete años me iban a sedar". Dijo que había que intentar operarla, cosa que finalmente se hizo, aunque las perspectivas no eran nada buenas, pues Fiama tenía fiebre, sangraba y había comido, condiciones en las que no se suele operar a los pacientes.

"Las posibilidades eran mínimas", pero finalmente la operarton y acabaron quitándole medio pulmón. Aun así al salir de quirófano sus pulmones no funcionaba y estuvo intubada unos cuantos días. "Cuando iban a hacer la traqueotomía, miraron cómo tenía los pulmones, pero cuando dijeron la palabra bisturí empezaron a funcionar", finaliza la historia que da sentido a uno de sus tatuajes. Fiama lleva dibujada una catrina en el brazo porque "se ríe de la muerte".