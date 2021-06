Contreras (PP) acusa a Reyes de ser "el Pinocho de la ITI"

"La hemeroteca es sabia y en septiembre de 2018 decía textualmente que era el pistoletazo de salida de una ITI que tiene que ser un revulsivo para la provincia, y todo ha sido mentira, pues ha sido él, su partido, su jefe Sánchez y sus ahora colegas de Madrid los que han engañado a esta provincia con la ITI", ha criticado Contreras en una nota.

Para el popular, es Reyes el que "debería dar muchas explicaciones con respecto a lo que decía en 2018 y de lo que Sánchez no ha cumplido nada, absolutamente nada". "Por no hablar -ha apostillado- del oscurantismo demostrado tratando de que no viera la luz el informe donde se decía que el dinero de la ITI en la parte del Gobierno de España ya se había gastado".

Sin embargo, el Partido Popular de Jaén "puede decir que desde el Gobierno de Juanma Moreno se está haciendo todo lo posible y lo imposible para que los 220 millones de la ITI tengan realmente sus frutos en la provincia y cumplan el cometido para el que se aprobaron".

Por el contrario, ha mantenido, "nada sabemos de dónde ha invertido Sánchez su parte, se han esfumado sus 200 millones y aún así tiene hoy Reyes la cara dura de acusar a la Junta de Andalucía y ni nombrar a su jefe".

Contreras ha vuelto a defender, "porque no dejaremos de hacerlo mientras haya un socialista tratando de engañar a los jiennenses", la apuesta que siempre ha hecho el Partido Popular por la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén, porque "si esta provincia tiene aprobada la ITI y un compromiso de 440 millones de euros es porque el Gobierno de Rajoy tramitó esta inversión" e hizo su trabajo de reasignación de fondos.

"Es obvio que una vez que Sánchez llegó a la Moncloa, cogió la ITI, la ha utilizado a su conveniencia y se ha dedicado a engañarnos", ha lamentado.

El dirigente popular ha explicado que las acusaciones de Reyes con respecto al supuesto rechazo de la ITI en 2015 "son mentira, engaña, miente y manipula, porque lo único que hizo Reyes y el PSOE de Jaén en el año 2015 fue aprobar una moción que, como de costumbre, quedó en agua de borrajas al no querer el Gobierno socialista de la Junta mover ni un solo papel, de modo que la petición de la ITI de Jaén no salió de su despacho".