Cvirus.- La Comunitat Valenciana manté la seua IA entorn als 39 casos per 100.000 habitants

La Comunitat Valenciana presenta aquest dimecres una incidència acumulada de 39,55 per 100.000 habitants enfront dels 39,19 casos d'ahir amb el que es manté com l'autonomia amb menor taxa i per davall dels 98,78 casos de mitjana nacional, segons l'actualització del ministeri de Sanitat.