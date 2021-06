La Policía Local realiza 1.138 servicios en de Orriols y Marxalenes en 2021

Aproximadamente la mitad son actuaciones preventivas, identificaciones ante conductas sospechosas: 284 en Orriols y 241 en Marxalenes. También hay intervenciones en otros muchos conceptos relacionados con la seguridad ciudadana y la convivencia.

A juicio del edil del ramo, Aarón Cano, esto evidencia "el gran esfuerzo que está realizando la Policía Local de València durante los últimos meses en estos barrios de València donde, las soluciones no pueden ser estrictamente policiales sino que requieren de la coordinación con otras áreas municipales".

El delito que ha provocado más intervenciones en Orriols han sido la violencia de género: 57 actuaciones por 16 en Marchalenes, "un dato que evidencia nuevamente la dimensión que tiene la violencia de género en la ciudad" ha indicado Cano.

Asimismo, el edil ha apuntado que Policía Local y Nacional han llevado a cabo 32 servicios conjuntos en esta zona en lo que va de año. "València es una ciudad más segura que hace cinco años por mucho que se encargue el Partido Popular y la extrema derecha en intentar dibujar otra imagen de la ciudad que no se corresponde a la realidad", ha agregado.

Así, ha citado datos del Ministerio de Interior, "donde consta como se han reducido las infracciones penales en la ciudad en 1.126 en los últimos cinco años". "Decir que València es hoy en día más insegura es falso y es una irresponsabilidad por no decir una necedad porque pretende provocar una alarma que no existe por intereses partidistas, egoístas donde no importa la población, su tranquilidad y bienestar sino intentar conseguir unos votos a costa de lo que sea, eso es el Partido Popular" ha añadido Cano.