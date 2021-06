Cvirus.- La Comunitat Valenciana torna a ser sobrepassada per Balears com l'autonomia amb menor IA

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana ha deixat de ser aquest dilluns per segona vegada aquest mes l'autonomia amb menor incidència acumulada després de ser sobrepassada de nou per Balears per unes desenes com ja va ocórrer el passat dia 10 de juny. Així, la taxa ha passat de 40,08 casos per 100.000 habitants del passat divendres a la Comunitat Valenciana als 40,93 casos de hui, per darrere dels 40,63 de Balears.