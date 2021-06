Fundación Barenboim-Said organiza dos recitales de piano en el Patio de Banderas por el Día de la Música

Los recitales contarán con un aforo reducido, con control de afluencia en los accesos y salidas y distancia de seguridad entre las localidades, de acuerdo con las vigentes medidas de prevención sanitarias, informa en una nota de prensa.

La entrada a los conciertos es gratuita hasta completar aforo, y las invitaciones se pueden recoger en la sede de la Fundación Barenboim-Said, situada en el número 14 del mismo Patio de Banderas, a partir de este martes, para el recital del día 17, y del miércoles, para el otro concierto, en horario de lunes a jueves de 9,00 a 18,00 y el viernes de 9,00 a 15,00 horas.

El recital del día 17 contará con la interpretación de Olga García Rodríguez (Jerez de la Frontera, 2001), quien ejecutará la Sonata para piano n.o 16 en la menor D. 845 de Franz Schubert y El valle de Obermann, de Franz Liszt. A continuación, Enrique Álvarez del Moral (Jaén, 2004) interpretará el primer movimiento de la Sonata para piano n.o 21 en do mayor Op. 53 Waldstein de Ludwig van Beethoven, la Balada n.o 1 en sol menor Op. 23 de Frédéric Chopin, y el tercer movimiento de la Suite para piano Iberia, cuaderno n.o 1 de Isaac Albéniz.

El día 21 será el turno del pianista Emin Kiourktchian (Córdoba, 2004) quien interpretará la Polonesa en la bemol mayor Op. 53 Heroica de Frédéric Chopin, la Fantasía en do mayor Op. 15 Wanderer de Franz Schubert, los Preludios n.o 2, n.o 4, n.o 5 y n.o 12 de Sergei Rachmaninoff y finalizará con la Sonata n.o 3 en la menor Op. 28 de Sergei Prokofiev. Emin ha ganado recientemente la edición número 40 del Concurso de Jóvenes Pianistas de Juventudes Musicales de España, donde se ha alzado con varios premios.

Olga, Enrique y Emin estudian en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said con el profesor Juan Pérez Floristán, reconocido solista internacional y reciente ganador del Concurso Internacional de Piano Arthur Rubinstein, donde también se ha alzado con numerosas distinciones.