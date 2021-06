Rueda confía en un Año Santo 2022 "pleno" dado el incremento "progresivo" de peregrinos que llegan a Santiago

"Ayer llegaron a Santiago cerca de 800 peregrinos, y en lo que va de junio llevamos 3.300, casi tantos como en todo el mes de mayo. Y es previsible que esto vaya a más, aunque sin llegar a niveles "normales" de un Año Santo, serán datos "aceptables", ha explicado Rueda este sábado en Melide, donde ha pasado la noche del viernes en uno de los albergues privados del Camino, toda vez que realiza desde O Cebreiro hasta Fisterra.

Respecto a los albergues, el vicepresidente ha confirmado que la Xunta abrirá 30 hospedajes de la red pública gallega -formada por un total de 70- a partir del 15 de junio. Rueda ha indicado que estos espacios no habían abierto todavía "para no entrar en competencia con los privados, que han pasado muy malos momentos y necesitaban arrancar" y que toda la red estará en pleno funcionamiento a partir del mes de julio, "algo necesario por la afluencia de peregrinos".

Además, el conselleiro de Turismo ha recordado que el seguro de covid-19 para turistas y peregrinos "ya está en funcionamiento" y que "cualquier persona que tenga alguna incidencia, solo tiene que llamar y la Xunta se hará cargo de todo a través del seguro". Alfonso Rueda también ha remarcado el nuevo sistema de obtención de la compostela para los peregrinos, que ahora pueden conseguirla también vía 'online'. "El camino debe adaptarse a los nuevos tiempos, combinando modernidad y tradición", ha comentado.

"MUCHO SENTIDIÑO"

Por otra parte, Alfonso Rueda espera que "todo salga bien" en las pruebas pilotos del ocio nocturno que se llevarán a cabo durante la noche de este sábado en pubs y discotecas gallegos. El titular de Turismo confía en la responsabilidad de la hostelería y ha ratificado el 1 de julio como día para la vuelta de este tipo de locales, aunque no se ha negado a un posible adelanto.

"Si los hosteleros demandasen otra fecha, habría que sentarse y hablarlo, pero de momento, en todas las reuniones mantenidas, todos estaban de acuerdo con el 1 de julio", ha explicado Rueda.

El vicepresidente le ha pedido a la sociedad "mucho sentidiño" ante el levantamiento de las restricciones sanitarias en vigor desde esta noche. "Que nos podamos reunir no significa que no haya que guardar las garantías sanitarias o que el virus no siga entre nosotros", ha insistido Alfonso Rueda, que ha dejado en manos del Comité Clínico el levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos.