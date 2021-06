El PSPV reclama reforçar i incrementar els instruments de seguiment dels agressors de violència masclista a Castelló

La iniciativa, proposta per la secretaria d'Igualtat i Lluita contra la Violència de Gènere i defesa per la presidenta, Rosa Marco, també planteja l'augment dels efectius policials especialitzats per a atendre casos de violència masclista, ha especificat la formació en un comunicat.

De la mateixa manera, sol·licita construir i implementar la formació obligatòria i especialitzada en gènere per a "franquejar els prejuís i estereotips de tots els estaments de la justícia", amb l'objectiu de "promoure una justícia amb perspectiva de gènere com a principi transversal de tot el nostre sistema de justícia".

La proposta rebutja i condemna "amb rotunditat" els assassinats per violència de gènere ocorreguts en el que va d'any i expressa "la repulsa contra aquesta xacra que és la violació de drets humans més universal, més oculta i impune que existeix hui en dia".

Així mateix, s'insta a donar un nou impuls en la lluita contra la "barbàrie masclista" i es reclama la incorporació en els currículums escolars com a formació obligatòria en tots els nivells d'ensenyament de continguts específics en matèria d'igualtat i no discriminació perquè "l'educació és la vacuna enfront de les violències masclistes".

D'altra banda, la iniciativa sol·licita plans de sensibilització i campanyes amb caràcter periòdic i permanent dirigides a tota la societat amb la finalitat de "conscienciar sobre l'eliminació de prejuís i estereotips de gènere i previndre conductes de violència masclista en els homes", al mateix temps que expressa que "no podem seguir sense escoltar els i les expertes en violència masclista, no podem ignorar informes, declaracions internacionals i negar la violència masclista".