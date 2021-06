Lynne Ramsay, premi Lluna de València de Cinema Jove

Així ho han anunciat aquest divendres, en roda de premsa, el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), José Luis Moreno, i el director artístic de Cinema Jove, Carlos Madrid. El festival se celebrarà a València del 18 al 26 de juny.

Madrid ha destacat que Ramsay és "una de les veus més autoritzades del cinema britànic actual" i una creadora que "de forma quasi obligada" havia d'estar present en alguna edició del festival, ja que ha ressaltat el seu retrat "personal i contundent" de la infància i l'adolescència, en línia amb els valors del certamen.

El director artístic de Cinema Jove ha posat en valor que totes les seues pel·lícules han resultat seleccionades a Cannes i ha descrit la seua obra com un "cinema molt sensorial" interessat per la violència, però que fuig de plantejar-la a "l'estil de Tarantino", per a explotar la "violència innata dels éssers humans". En la seua filmografia, es fixa en el conflicte familiar. "Es fica en els terrenys més oscurs,però ix airosa artísticament", ha subratllat.

El festival projectarà en la gran pantalla les quatre pel·lícules de Ramsay, 'Ratcatcher' (2000), 'Movern Callar' (2003), 'Tenemos que hablar de Kevin' (2011) i 'En realidad nunca estuviste aquí'. A més, la cineasta acudirà a les primeres jornades del festival, la gala inaugural on rebrà el premi, i mantindrà una trobada amb públic i premsa el dia 18.

LYNNE RAMSAY

Des dels seus inicis, la directora ha rebut el reconeixement dels més rellevants festivals internacionals. Així, el curt que va constituir el seu treball de finalització d'estudis, 'Small Deaths', es va alçar amb el premi del Jurat a Cannes en 1996. El seu segon curtmetratge, 'Kill the Day', va guanyar el premi Especial del Jurat a Clermont-Ferrand en 1997, i el tercer, 'Gasman', el del millor curt en el BAFTA Scotland de 1998 i, de nou, el premi del Jurat a Cannes.

La realitzadora va participar en concurs en Cinema Jove amb els seus dos primeres pel·lícules, el film ambientat en la II Guerra Mundial 'Ratcacher' i 'Morvern Callar', un contundent exemple de cinema social britànic. 'Ratcacher' va aconseguir el BAFTA a la millor esperança britànica en la 53 cerimònia dels premis i el Sutherland Trophy en el Festival de Cinema de Londres; mentre que 'Morvern Callar', basada en la novel·la homònima d'Alan Warnerque, va aconseguir els premis CICAE i de la joventut a Cannes.

El seu següent projecte va ser una nova adaptació literària, en aquest cas de 'Tenemos que hablar de Kevin', de Lionel Shriver, llibre reconegut amb el Premio Naranja de ficció en 2005. En 2011 va presentar la pel·lícula homònima a competició a Cannes. Els seus protagonistes van ser Tilda Swinton, John C.Reilly i Ezra Miller.

En 2017 va repetir a Cannes amb l'adaptació de la recopilació de novel·les curtes de Jonathan Ames 'En realitat, nunca estuviste aquí'. Joaquin Phoenix interpretava el paper d'un veterà de guerra turmentat pel seu passat. Tant l'actor estatunidenc com la directora van ser reconeguts amb el premi a la millor interpretació i el millor guió.

CURTS INÈDITS DE BERLANGA

Una altra de les novetats anunciades aquest divendres és la sessió titulada 'Berlanga Desconocido', on es projectaran quatre curtmetratges inèdits del cineasta valencià en el centenari del seu naixement.

Aquesta selecció configura un viatge per les diferents etapes de la vida del director: d'una banda, els seus anys d'estudiant, amb els seus primers curtmetratges 'Paseo por una guerra antigua' i 'El circo' de 1949.

També es projectarà l'episodi 'El leñador y la muerte' de la sèrie 'Els fables de la Fontaine' dirigit en l'ecuador de la seua vida, en 1966; i finalment, la seua última producció, 'El sueño de la maestra' de 2002, protagonitzat per, entre uns altres, Luisa Martín, Santiago Segura i el seu actor fetitxe, Pepe Isbert. Es tracta, ha explicat José Luis Moreno, d'un fragment plantejat per a 'Bienvenido, Mr Marshall' que en el seu moment no es va rodar per la censura, a causa de la seua càrrega eròtica, recuperat pel cineasta anys més tard.

DESENA PEL·LÍCULA A COMPETICIÓ

Així mateix, Carlos Madrid ha anunciat també la incorporació d'una nova pel·lícula en la Secció Oficial de llargmetratges a concurs, per la qual cosa la selecció passa a estar integrada per deu títols.

Els belgues Anne Sirot i Raphaël Balboni, presents en Cinema Jove 2019 amb el seu curt 'Avec Thelma', visiten de nou València amb el seu debut en el llarg, 'Madly in Life', una història agredolça sobre la malaltia d'Alzheimer. La trama reflecteix les dificultats de la convivència familiar aprofitant per a retratar l'estabilitat personal, la cerca de la felicitat i com bregar amb els revessos que apareixen en la vida.

Les novetats anunciades durant la roda de premsa es completen amb la projecció del segon llarg d'Álex Montoya, 'Lucas', l'actor protagonista del qual, Jorge Motos, acaba ser reconegut en el Festival d'Alacant amb la Tesela de Plata.

PEL·LÍCULA INAUGURAL I DATES

El director del certamen ha precisat també algunes dates i detalls del programa. La pel·lícula inaugural serà 'R#J', de Rickie Castaneda, Oleksii Sobolev i Carey Williams. Es tracta d'una nova adaptació de 'Romeo y Julieta', però en la Verona de Califòrnia i amb dos amants llatinoamericans que es comuniquen a través de les xarxes socials. "És de les pel·lícules que més ens ve de gust que el públic veja", ha reconegut Madrid, abans d'avançar que "sorprèn molt".

La gala inaugural, amb presència de Lynne Ramsay, serà el 19 de juny, el segon dia del certamen, mentre que la clausura se celebrarà el dissabte 26 en la sala Martín i Soler de Les Arts.

Aquests esdeveniments seran presencials. En paraules del director, "la normalitat ha tornat a Cinema Jove, encara que al 75 per cent", en al·lusió a l'aforament permès en prevenció del coronavirus.

EXPOSICIÓ DE CARTELLS

D'altra banda, Carlos Madrid ha explicat que el dimarts 15 de juny s'inaugurarà en el Centre Octubre una exposició de cartells de pel·lícules que han participat en Cinema Jove al llarg de la seua història, seleccionades per dissenyadors capitaneados per la directiva de València Capital Mundial del Disseny.

També ha precisat que ProMerkat se celebrarà del 22 al 25 de juny en l'IVAM i el CCCC, una trobada entre productors i corpoductores, amb format 'one to one', per a posar en contacte al teixit audiovisual valencià amb distribuïdors d'altres mercats.

Igualment, els dies 19 i 20 tindrà lloc 'Curt Creixent', una activitat orientada a la indústria en la qual cineastes en ciernes i estudiants poden parlar amb professionals sobre aspectes de guió, producció i distribució.

Així mateix, es proyetarán els catàlegs de Curts Comunitat Valenciana i el 'Prime the animation' de la Universitat Politècnica de València (UPV) tindrà el seu palmarés en la programació del festival.