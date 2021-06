Canvien els criteris de correcció per a "no perjudicar els alumnes" en el polèmic examen de Valencià

Les queixes de l'alumnat valencià ja tenen resposta: el contingut de l'examen de Valencià de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de la Comunitat Valenciana "s'adequa al currículum oficial de segon curs de Batxillerat de l'assignatura". No obstant això, s'han acordat uns criteris de correcció comuns per a no perjudicar els alumnes.

Així figura en l''Informe sobre l'examen de València. Llengua i Literatura II de les PAU de juny de 2021', que havia sol·licitat la Comissió Gestora de les proves després de les queixes per algunes preguntes de l'examen.

Les crítiques expressades per alguns docents i centres al·ludien a les "dificulteu i el plantejament d'algunes preguntes", sobretot a compte de la qüestió entorn de la pronunciació 'tancada' valenciana de 'perquè', 'oberta' ortogràficament.

Sobre aquest tema, l'informe —elaborat per tres especialistes universitaris de l'assignatura— assenyalen que les preguntes demanaven "indicar la pronunciació dels elements subratllats" i, per tant, no era una qüestió sobre ortografia, sinó sobre fonètica, "seguint el model habitual d'aquesta prova en anys anteriors i en coherència amb la Guia PAU (punt 2.1)".

Així mateix, citen al Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a "institució normativa de referència en el context valencià, que indica exclusivament la pronunciació tancada per a la paraula, més enllà de la solució ortogràfica".

Defensa que 'perquè' és "una paraula d'ús molt freqüent i no un cultisme". Encara així, apunten, "s'ha acordat com a criteri de correcció acceptar les dues respostes com a vàlides, davant la divergència entre ortografia i pronunciació". La resta de paraules "no presentaven cap mena de dificultat en aquest sentit", indiquen.

També es refereix el document, a les preguntes 2c i 2d, de morfosintaxis, "tal com s'ha fet altres anys, extretes dels textos proposats, a pesar que amb una formulació diferent, que podria haver causat confusió entre l'alumnat", encara que els continguts "no s'allunyen del currículum de Secundària".

En aquest cas, s'ha acordat com a criteri de correcció, davant els dubtes dels estudiants, que "qualsevol solució lingüística que es donara com a formes equivalents es consideraria correcta".

Quant a la pregunta 3b, s'explica que demana la contextualització de l'obra de Rodoreda en un període històric que comprén diverses dècades, amb especial atenció a les escriptores, no sols en narrativa. Per això, s'ha considerat en les tres universitats donar una part de la puntuació al context literari general i una altra a l'específic d'escriptura d'autoria femenina.

La pregunta 3c sobre la interpretació d'uns sintagmes d'un poema de Vicent Andrés Estellés corresponen a dos dels grans temes de la seua poesia i, especialment, del 'Llibre de meravelles': el protagonisme de la ciutat de València i la situació social de l'època. Seria "suficient esmentar aquests tòpics literaris perquè la pregunta fóra considerada amb tota la qualificació, sense necessitat de major glossa o concreció", assenyalen.

Finalment, els experts precisen que "els criteris de correcció estan fixats en una reunió programada prèviament a la data de la prova escrita i que va tindre lloc el dia 8 de juny, amb posterioritat a l'examen, en la qual s'han acordat uns criteris de correcció de manera comuna, perquè, en qualsevol dels casos, no es perjudicara l'alumnat presentat en aquesta convocatòria".

"De fet, davant els primers resultats que ens ha fet arribar part del professorat, hi ha un bon nombre de qualificacions altes i l'examen no sembla que haja resultat especialment difícil en el seu conjunt", conclouen.

Un total de 24.557 estudiants valencians —14.472 dones i 10.085 homes— es presenten a aquesta convocatòria de les PAU, que culmina hui. És una xifra que suposa 500 alumnes més que l'any passat, en el qual ja es va produir un increment notable de matriculacions.