Cvirus.- Barceló diu que tots els funcionaris de presons estan vacunats i que els interns ja disposen de vials

Barceló, en una resposta al diputat de Vox David García sobre vacunació de la població reclusa, ha explicat sobre aquest tema que a la Comunitat Valenciana la vacunació dels funcionaris es va iniciar el passat mes de març amb AstraZenaca i que la campanya es va paralitzar per la suspensió temporal d'aquest sèrum.

D'aquesta manera, ha destacat que els funcionaris s'han vacunat, depenent de la seua edat, amb AstraZena o amb Pzifer i que, excepte a Castelló, se'ls ha administrat el preparat en els seus propis centres per personal del servici sanitari.

Així, ha recalcat que tots els funcionaris estan ja vacunats i als quals estan pendents de la segona la rebran "quan es complisca el termini recomanat per a la seua inoculació". Per la seua banda, fa un mes es van remetre tots els vials necessàries per a vacunar amb Jannsen als interns Fontcalent i a la resta de centres es van enviar entre la setmana passada i l'anterior.

Barceló ha recalcat a més que la Conselleria sempre s'ha regit per Estratègia de vacunació aprovada per les comunitats autònomes i Ministeri de Sanitat que constava que la població penitenciària agrupa a persones de totes les edats i amb condicions de risc.

A més, per raons de factibilitat i d'accés als centres en els quals es troben i, atenent al major risc d'exposició i al principi de necessitat i de protecció enfront de la vulnerabilitat, es recomana agrupar i simplificar les activitats de vacunació en aquesta població, atenent a les circumstàncies de cada centre".

Així mateix, indicava que s'iniciarà la vacunació d'aquest col·lectiu "en el moment que es considere més adequat", però coincidint, almenys, amb el grup 8 i "atenent a les característiques de la població de cada centre penitenciari, s'utilitzarà la vacuna més convenient".

En eixe cas, ha explicat que per als presos s'ha optat per la dosi única de Jannsen perquè són presos que "poden ser traslladats a altres presons o poden quedar llibertat". El pla fixava a més que es començaria a vacunar a les persones nascudes en 1956 amb AstraZenaca avançant l'any de naixement segons la disponibilitat de les dosis.