Multen amb 4.000 euros a dos participants en la marxa d'Espanya 2000 a Benimaclet per exhibir banderes franquistes

Així s'especifica en les sancions a dos participants a les quals ha tingut accés Europa Press. Se'ls imposa aquesta quantitat per incomplir la prohibició d'exhibir públicament elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes, la qual cosa es considera una infracció greu de la Llei de Memòria Democràtica valenciana. Contra la sanció cap recurs d'alçada i aquesta resolució no posa fi a la via administrativa.

La sanció arriba després d'un procés en què les persones multades han al·legat que aquests actes "no són constitutius d'infracció", així com que la bandera amb l'àguila de San Juan no és "ni preconstitucional ni anticonstitucional".

No obstant açò, la resolució conclou que l'escut que exhibeixen és el franquista, que va estar en vigor entre 1938 i 1977, per la qual cosa és "contrari a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes", d'acord amb la llei de la Generalitat.

Així, la resolució justifica els 4.000 euros de sanció (la llei contempla entre 2.001 i 10.000 euros) ja que la Generalitat ha de "evitar la realització d'actes efectuats en públic que comporten descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, exaltació de la revolta militar o del franquisme, o homenatge o concessió de distincions a les persones físiques o jurídiques que van recolzar la revolta militar i la dictadura".

"En aquest cas, l'exhibició d'elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes en la manifestació del barri de Benimaclet, al costat de l'exhibició de simbologia nazi, la bandera de la falange, les salutacions feixistes i les torxes, converteix aquesta manifestació en un acte de promoció i exaltació en públic de la dictadura franquista, i, per tant, d'els qui van ocasionar un greu crebant al règim de llibertats i al sistema democràtic de l'estat espanyol, la repetició del qual en un futur ha de ser previngut i evitat pels poders públics", resa la resolució.

D'igual manera, l'exhibició en el transcurs de la manifestació de símbols franquistes, considera que "comporta a més una inacceptable difusió pública del menyspreu i humiliació de les víctimes que a causa de la defensa dels valors democràtics van ser objecte d'un llarg historial de terror, persecució i eliminació per part de la dictadura franquista".

Açò "afig un perjuí a la dignitat de les víctimes i a la dels seus familiars en forma d'ofensa pública, circumstància que per aplicació del principi de proporcionalitat en la imposició de les sancions necessàriament ha d'operar com agreujant de la sanció i per a la prevenció de futures conductes d'igual contingut".