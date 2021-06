Jimena Amarillo, Gem i Herba Negra s'incorporen a la programació de les Nits de Vivers

A més, els assistents podran gaudir de l'espectacle 'Filla de la lluna', l'homenatge a Mecano protagonitzat per l'actriu i cantant Robin Torres, i del musical 'Hara, el espíritu de la selva', una representació per al públic familiar basada en 'El libro de la selva'.

El festival comptarà amb 23 dates i tindrà lloc entre el dijous 29 de juliol i el diumenge 29 d'agost, segons ha explicat l'organització en un comunicat. Nits de Vivers pretén enriquir l'oferta turística de la ciutat de València amb "un menú cultural variat i de qualitat".

'El libro de la selva', la col·lecció d'històries escrita pel britànic Rudyard Kipling a la fi del segle XIX i portat a la pantalla per primera vegada en 1967 per Disney, és la font d'inspiració del musical 'Hara, el espíritu de la selva'.

Amb un ampli elenc i una escenografia que destaca pels seus vestuaris i decorats, aquest espectacle per al públic familiar arribarà per primera vegada a València el diumenge 8 d'agost. L'obra vol ressaltar l'amor per la naturalesa, amb missatges sobre el respecte i cura de l'entorn, així com la importància de la família i de la convivència amb els diferents.

JIMENA AMARILLO

La cantautora Jimena Amarillo actuarà en els Jardins del Real el dimecres 11 d'agost abans del concert de Zahara. La valenciana ha saltat a l'escena musical amb només 20 anys gràcies a un so eminentment acústic i unes lletres de gran bellesa i sentit poètic.

Entre els seus llançaments s'han de destacar els temes 'Todo lo que siento X ti', 'Cafeliko' i 'Ni se nota', que ja suma més d'1 milió d'escoltes en Spotify. El seu últim senzill, 'Cuando ya no me quieras', formarà part del seu primer llarga durada, un àlbum que editarà el segell Mushroom Pillow pròximament.

GEM

Per la seua banda, Gem aprofitarà la seua presència en Nits de Vivers per a mostrar les cançons del seu segon àlbum, 'Satèl·lits'. Segons l'artista de Benigànim, el disc és un treball conceptual amb una mirada crítica i, al mateix temps, positiva a una societat que orbita al voltant de la tecnologia en uns moments on tot és efímer.

Així mateix, les lletres reflecteixen la lluita per la igualtat i la diversitat. El concert de Gem tindrà lloc el divendres 13 d'agost i servirà per a calfar l'ambient abans de l'actuació de Sidonie.

MECANO

Les cançons de Mecano, una de les formacions més importants de la música espanyola de les últimes dècades, tornaran a sonar en el Cap i Casal el dijous 19 d'agost. Ho faran gràcies a l'espectacle 'Hija de la luna', que recrea la gira Aidalai que va recórrer Espanya, Amèrica Llatina i els Estats Units entre 1991 i 1992.

A més, s'inclouen altres grans èxits del grup, que s'interpreten respectant el vestuari, escenografia, arranjaments, formació i instruments d'aquell moment. Tot açò, amb la presència de la cantant i actriu Robin Torres, amb gran semblança física i vocal amb Ana Torroja i que va participar en el programa La Voz en 2015.

Finalment, l'últim grup que, de moment, s'incorpora a la programació de Nits de Vivers és Herba Negra. Aquesta formació de rap acompanyarà a una altra banda local com Los Chikos del Maíz el divendres 27 d'agost.

Herba Negra va debutar a l'estiu de 2015 amb el tema 'És molt fort'. Des d'eixe moment, les rimes d'Ivan Almero (Kpoll), Sandra Aragó i Berta Iñíguez, al costat dels ritmes de David de Matías (Dr. Nitrofoska), s'han plasmat en dos discos, 'El renàixer d'abril' i 'Herba Negra', i l'EP 'Level Up!', gravat a Granada al costat del productor Hazhe.

Les entrades per a tots els espectacles de Nits de Vivers estan disponibles en la pàgina web del cicle. La iniciativa és fruit de la col·laboració de diverses empreses promotores locals i també té l'objectiu d'incentivar la recuperació del sector davant les conseqüències de la Covid-19, restablint la confiança en el consum cultural.

El cicle està integrat en la marca Mediterranew Musix que promou Turisme Comunitat Valenciana i compta amb el patrocini de Vibra Mahou, plataforma de Mahou Cinco Estrellas que se suma a la celebració amb l'objectiu de seguir apostant per crear noves experiències i generar trobades de qualitat entorn de la música en directe.