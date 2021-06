Cs celebra que el PP se una a la manifestación contra los indultos convocada este viernes en Barcelona

El grupo de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña ha celebrado que el PP se haya unido a la concentración que organizan este viernes los naranjas en Barcelona contra los indultos a los presos del "procés" y a la que también esperaba que se sumase Vox, aunque finalmente han rechazado asistir.

Ciudadanos organiza un "foro constitucionalista" este miércoles en el Parlament en el que participarán las principales entidades constitucionalistas, como Societat Civil Catalana (SCC) e Impulso Ciudadano, que también estarán presentes en la concentración del viernes a las 19.00 horas frente a la Delegación del Gobierno.

A través de un comunicado, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha celebrado que el PP le haya comunicado su intención de sumarse a la concentración del próximo viernes en la capital catalana, dos días antes de la convocada en la plaza Colón en Madrid.

"Unidad del constitucionalismo"

Carrizosa ha destacado que la concentración de la Ciudad Condal servirá para decir "alto y claro que los catalanes constitucionalistas no suscribimos la intención del Gobierno de España de indultar a quienes intentaron liquidar nuestros derechos y libertades".

Más allá, ha enfatizado que será "un día importante en el que es fundamental que mostremos la unidad del constitucionalismo frente a los intentos del Gobierno de blanquear al separatismo y de normalizar las pretensiones de los partidos separatistas de volver a la senda de la confrontación y del embate al Estado, que ha traído resultados tan nefastos para Cataluña y para el conjunto de España".

El "foro constitucionalista" de este miércoles servirá, ha explicado, para "escuchar sus inquietudes y propuestas en relación con la actualidad política de Cataluña y el futuro del constitucionalismo en nuestra Comunidad".

En ese encuentro, Cs trasladará su intención de "exigir juntos al Gobierno de España que respete nuestro Estado democrático de derecho y el sentir de los catalanes constitucionalistas", han explicado en un comunicado.

Vox no irá

El portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, ha anunciado que su formación no asistirá a la manifestación convocada por Cs al entender que tiene que ser la "sociedad civil" quien lidere estas manifestaciones y no los partidos.

"Tiene que ser la sociedad civil la responsable de este liderazgo y no los partidos. No es correcto que sean los partidos los que lideren esta iniciativa. No iremos a ninguna manifestación de ningún partido", ha afirmado en una rueda de prensa desde el Parlament.

La formación sí acudirá a la concentración del domingo en la plaza de Colón de Madrid, aunque el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explicó el lunes que su partido no prevé tener ningún protagonismo en la concentración, sino que participarán todos sus dirigentes "mezclados" con el públicos.