Boluda (PRJI) pide a la administración dejar el cortoplacismo y mostrar con hechos y recursos su apuesta por la ciencia

Boluda, en el acto de proclamación de los ganadores de los Premios Rei Jaume I 2021 celebrado en València, ha exhortado a los gobiernos a apostar por la ciencia reduciendo la burocracia y facilitando la actividad empresarial porque "cuantas más empresas tengamos, más empleo se generará".

Del mismo modo, ha recalcado "la responsabilidad" de los empresarios para contribuir "no solo a la generación de empleo sino trascender a nuestro entorno contribuyendo a hacer la nuestra una sociedad más fuerte, con más oportunidades y más comprometida".

Boluda, que ha confiado en que la próxima edición se pueda celebrar de forma presencial para poder aprovechar "toda la potencialidad" de los jurados, integrados por 80 personalidades científicas, entre ellas 21 Premios Nobel, ha destacado la revelancia de estos galardones desde hace 33 años para aportar "su grano de arena" y que en España "seamos conscientes de que un país sin ciencia se empobrece, un país sin investigación no avanza, un país sin tecnología no compite y un país sin empresas no genera empleos".

En ese sentido, ha constatado que estamos viviendo momentos de "acelerada e intensa transformación" en los que una pandemia global "ha puesto en jaque nuestro modelo del Bienestar" y ha recalcado que a este jaque "nos hemos defendido con ciencia, investigación y esfuerzo empresarial". Por ello, ha recalcado: "Si siempre ha sido irrenunciable un Pacto por la ciencia, la investigación y el emprendimiento hoy más que nunca debe ser una prioridad absoluta".

"Es la hora de la verdad, de poner semillas que permitan asegurar el futuro de las siguientes generaciones apostando por la educación en valores y poniendo el foco en el esfuerzo para que nuestros jóvenes sea conscientes de que los esfuerzos tienen recompensa", ha evidenciado.

En ese sentido, ha defendido una relación "planificada" que dé sus frutos entre la ciencia y la investigación por una parte y los desarrollo empresariales por la otra, que permita "aprovechar todo nuestro potencial investigador y aprovechar el gran trabajo que se hace desde las universidades, que se reconozca la contribución y los logros de empresarios, investigadores y científicos para que la Comunitat Valenciana y España sean cada día más un referente".

"LA HORA DE LOS GOBIERNOS"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la ciencia y la sociedad "han estado a la altura" y ahora la "pregunta es si los Gobiernos del mundo estarán a la altura". Por ello, ha planteado un Plan Agiliza para la Ciencia y los investigadores que minimice la burocracia y que incentive la actividad investigadora para retener el talento.

En es sentido, ha recordado que hace solo 33 semanas se celebró la 32 edición de estos premios coincidiendo con una pandemia que "avanzaba" ante un mundo que "solo pensaba en una meta: la vacuna". "La incertidumbre era absoluta y solo estaba el asidero de esperanza que daba la ciencia. Pero 33 semanas después la ciencia ha cumplido", ha recalcado.

En ese sentido, ha subrayado que hay que evitar que "una sociedad que ha propiciado este salto generacional regale a otros los frutos que "tanto le costó sembrar". "La decisión más inteligente es retener el talento de los investigadores", ha defendido.

Por ello, ahora es el turno de las administraciones de dar solución a un reto que no es nuevo pero que el contexto lo ha situado como una "prioridad incuestionable: la obligación de financiar a esta nueva pata del Estado del Bienestar que nos ha salvado de la pandemia y que lo hará en el futuro como es la ciencia y la investigación".

CONOCIMIENTO SIN MERCANTILISMOS

Por último, ha insistido en que debe llegar la vacunación "lo antes posible a todos los rincones del mundo" y lograr que el conocimiento sea "accesible para todos sin mercantilismos ni proteccionismos nacionalista" ya sea mediante "la liberación de patentes, con licencias obligatorias a precios asequibles o con la exigencia de una cooperación entre innovadores y productores para acelerar su fabricación".

"Lo que haga falta porque no pueden seguir muriendo miles de personas cada día por la incapacidad de la burocracia o por egoísmos injustificables", ha constatado Puig, que ha advertido: "No es decente ni inteligente otra vía".

Puig ha abogado por impulsar la colaboración público-privado y en ese sentido ha apostillado: "El futuro no está escrito". Así, ha esgrimido que en estos tiempos "turbulentos necesitamos derrotar un virus tan devastador como el coronavirus: el pesimismo".

Ahora que "ya estamos dejando atrás la oscuridad y ya clarea, tenemos la obligación de escoger la actitud" para salir y que no puede ser otra que de "esfuerzo, convicción y determinación, sin miedo y con la esperanza que nos irradia la ciencia que siempre es un futuro mejor", ha manifestado. "Esas serán las constantes vitales para afrontar juntos todos los cambios del mañana", ha apostillado.