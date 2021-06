Las Naves llança la segona edició de 'Genera Barri' per a fer l'espai urbà "més amable i integrador"

La iniciativa treballa sobre el dèficit d'espai caminable enfront de l'espai que tenen els cotxes, les parades de bus no accessibles ni inclusives, la quasi inexistència d'infraestructures ciclistes en barris perifèrics, els solars urbans abandonats, l'escassa superfície verda per habitant, o el fet que les places no responguen com espai de mescla social, ha indicat Las Naves en un comunicat.

El centre d'innovació de l'Ajuntament de València ha llançat la segona fase del projecte 'Genera Barri', una projecte coproduït amb Sostre i que el seu objectiu principal és realitzar una auditoria urbana i formulació d'estratègies de regeneració urbana des de la perspectiva de gènere.

Durant els anys 2017 i 2018 es van realitzar sessions obertes i qüestionaris sobre les necessitats urbanes en aquests barris amb les aportacions de més de 400 persones de diferents associacions i persones a títol individual. De fet, aquesta fase va ser reconeguda en la IV edició dels Premis d'Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere de la Generalitat Valenciana.

Es tracta d'un procés basat en la participació ciutadana i té entre les seues finalitats "visibilitzar l'experiència diferenciada de dones i homes en l'espai públic, incrementar la implicació de les dones en els processos d'avaluació del seu entorn i contribuir des de la diversitat i la suma a la construcció col·lectiva de la ciutat".

El regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha expressat que era "molt interessant" donar continuïtat a aquest projecte d'innovació que va engegar Las Naves, atés que la pandèmia "ha afectat en l'ús d'espai públic".

Així, ha destacat que 'Genera Barri' pretén "formular estratègies de regeneració urbana que transformen l'espai urbà en un entorn més amable i integrador responent les necessitats pròpies de la vida quotidiana". "Creiem que aquesta mirada feminista pot contribuir a la construcció d'una ciutat més compartida, justa, vivible i inclusiva, tal com marca la nostra estratègia d'innovació Missions València 2030", ha assenyalat.

Per a "obrir el projecte a altres enfocaments", en aquesta segona fase s'ha comptat amb la col·laboració de més de 70 persones expertes en diferents camps, com en feminisme i igualtat, espai públic, disseny, mobilitat sostenible, verd urbà, diversitats i inclusió, investigació social, acció comunitària, governança i participació, comunicació o activisme. Amb la seua aportació individual en entrevistes específiques "s'ha evidenciat que els carrers i espais de la ciutat dificulten la vida quotidiana, amb un major impacte sobre les dones".

A més, per a extraure conclusions i estratègies de millora comunes per a tota la ciutat de València, es completarà aquesta investigació ampliada amb sessions tècniques de treball al llarg del 2021.

En aquesta nova fase es vol reflexionar sobre les respostes als problemes identificats per la ciutadania i evidenciar com de comuns són amb la resta dels barris de la ciutat i poden implementar-se en la resta de barris per a millorar la qualitat de vida de les persones.

'Genera Barri' és un projecte d'urbanisme amb perspectiva de gènere que naix com una experiència de barri replicable en altres escales i ciutats. El projecte es concep com una ferramenta innovadora per a la millora de l'entorn urbà quotidià que contempla la diversitat d'experiències vitals que conflueixen en el dia a dia de la ciutat.

El projecte permet reconéixer com el disseny urbà impacta de manera diferent a la diversitat de persones que utilitzen l'espai públic segons factors com el gènere, l'edat, la diversitat funcional o l'origen cultural, entre uns altres, i proposar mesures que afavorisquen entorns més inclusius.