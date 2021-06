La Generalitat exclourà empreses que operen en paradisos fiscals de la gestió de residències de majors

La vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat aquest dilluns que en la contractació per a la gestió de residències de majors ja hi ha una clàusula que exclou les empreses que operen en paradisos fiscals.

Es tracta d'una "lluita per la igualtat i contra l'evasió fiscal", ha defés després d'una reunió amb representants d'Intermon Oxfam per a abordar la prohibició que aquestes empreses puguen contractar amb administracions públiques.

A partir d'una llei de la legislatura passada que prohibeix la contractació amb aquestes empreses, s'han incorporat les clàusules fiscals als contractes públics al costat de les socials, laborals i mediambientals. Ara, les empreses hauran d'adaptar-se a la responsabilitat fiscal o no podran contractar amb les administracions públiques, ha avisat Oltra.

Sota aquest prisma, ha assegurat que el govern valencià aposta per una societat corresponsable en la qual "les entitats empresarials tenen un compromís que ha d'anar més enllà de la seua condició d'agent econòmic", a més d'agrair a l'ONG per la guia que va enviar a totes les administracions per a acabar amb el frau fiscal.

La titular d'Igualtat ha lligat les clàusules amb "el model social i mediambientalment responsable impulsat pel Botànic" i ha posat l'accent en la necessitat que les administracions siguen les primeres a donar exemple.

Per part d'Intermon Oxfam, Ximena Medina ha destacat que és un pas "molt important" que demostra que "els canvis es poden fer des del local, amb voluntat política i quan els governs estan compromesos". Ha apel·lat així a la responsabilitat de les empreses i dels més rics per a mantindre els servicis públics.

Clàusules socials i mediambientals

En l'àmbit social, les clàusules estableixen que les adjudicatàries tenen l'obligació de reservar almenys la meitat de les substitucions anuals per baixes laborals o vacances perquè siguen ocupades per persones en situació o greu risc d'exclusió social, especialment les perceptores de la renda valenciana d'inclusió. Si es produeixen noves contractacions, almenys la meitat d'aquests contractes se subscriuran amb persones en situació o greu risc d'exclusió.

En matèria mediambiental es contempla que tots els vehicles que s'adscriguen al servici de transport hauran de ser híbrids, de zero emissions o elèctrics. L'incompliment d'aquestes clàusules suposarà sancions i la consideració d'infracció greu, la qual cosa implicaria una prohibició per a contractar amb les administracions públiques.