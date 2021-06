Més estudiants, drons i tornada als campus en les Proves d'Accés a la Universitat a la Comunitat Valenciana

Per universitats, la Universitat d'Alacant examina a 4.234 persones, 1.775 homes i 2.459 dones; la Universitat de València a 6.965 persones, 2.876 homes i 4.089 dones; la Universitat Jaume I a 2.779 estudiants, 1.117 homes i 1.662 dones; la Universitat Miguel Hernández a 4.338 persones, 1.724 dones i 2.614 homes; i la Universitat Politècnica de València a 6.241 persones, de les quals 3.648 són dones i 2.593 són homes. A més, del total de matriculacions 22.726 estudiants procedeixen de Batxillerat i 1.831 de Cicles Formatius, segons les dades facilitades aquest dimecres per la Conselleria d'Universitats.

Les proves es realitzen els dies 8, 9 i 10 de juny en les universitats públiques valencianes, que tornen a acollir els exàmens després del convocatòria de l'any passat, quan la Covid va obligar a traslladar-les als instituts per a augmentar la seguretat.

Per tot açò, Carolina Pascual ha considerat que el panorama amb el qual es trobaran els joves que realitzaran les Proves d'Accés a la Universitat els pròxims dies 8, 9 i 10 de juny s'assemblarà més a "reprendre la normalitat", encara que, "per descomptat" amb mesures de prevenció i seguretat majors que abans de la pandèmia.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha comentat que enguany "encara estem en una situació en la qual cal prendre totes les precaucions, però no és tan complex com l'any passat, quan eixíem d'un confinament, en un context d'excepcionalitat total i absoluta i sense vacuna".

En tot cas, destaca que "s'està duent a terme una tasca de coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat per a garantir que les proves es realitzen sense incidents i els xicotets contratemps que puguen anar sorgint els resoldrem a poc a poc".

"Mantindrem, per descomptat totes les condicions de seguretat, però amb certa tranquil·litat i reprenent una mica el que hi havia abans de la pandèmia", ha asseverat a Europa Press.

En total, s'han disposat 55 tribunals per a les proves. En concret, a la Universitat d'Alacant, hi haurà 11 tribunals, en la Univeristat Jaume I hi ha establits 6 tribunals, 11 en la Universitat Miguel Hernández, 12 en la Universitat Politècnica de València i 12 en la Universitat de València.

Les seus on se celebraran els exàmens enguany són, en la província d'Alacant, el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant i en el campus de la UPV d'Alcoi; mentre que la UMH té proves a Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan d'Alacant, Elx, Torrevella i Oriola, aquesta última en dos seus, que són Las Salesas i en l'Escola Politècnica Superior.

En la demarcació de València, la Universitat de València acull en diferents tribunals les proves: el campus de Burjassot; l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria; antiga Escola de Magisteri; a l'Aulari Sud del campus de Tarongers; i, finalment, al campus d'Ontinyent.

Per la seua banda, la Universitat Politècnica de València (UPV) examinarà a estudiants en diferents punts: en el campus de Vera de la UPV, en el Pavelló Esportiu de Xàtiva, i en la Cotoneta d'Alzira. En aquestes dos localitats hi ha hagut canvi d'ubicació enguany per a poder garantir la separació d'1,5 metres a l'examen. Finalment, la Universitat Jaume I de Castelló centralitza en el seu campus totes les proves.

EVITAR AGLOMERACIONS

A més, l'Agència de Seguretat i Emergències, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, realitzarà un "reforç especial" per als exàmens a Alcoi, Alzira, Xàtiva i l'antiga Escola de Magisteri de València, amb el fi d'evitar aglomeracions en l'accés i eixida dels exàmens.

Igualment, des de la Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana s'ha proposat que aquells ajuntaments que disposen de drons per a control i vigilància s'activen eixe dia per a ajudar controlar de forma aèria les aglomeracions.

També FGV realitzarà un reforç de la L4 del tramvia per al Campus de Burjassot a primera hora del matí i a última hora de la vesprada, coincidint amb l'inici i el final de cada jornada de proves.

Les proves es realitzaran amb un protocol de seguretat que han de complir-se: evitar aglomeracions, mantindre distàncies de seguretat i els horaris d'arribada, entre altres aspectes, a més de tranquil·litzar a l'alumnat de cara a la prova.

A més, com tots els anys, la Comissió Gestora de les PAU ha disposat en la pàgina web de la Conselleria exemples d'exàmens, un document sobre dubtes freqüents que planteja l'estudiantat, a més de l'optativitat en els exàmens de cadascuna de les assignatures. També estan a la disposició de l'alumnat els horaris i llocs dels exàmens.