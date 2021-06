MÉS per Estellencs manifiesta su oposición al planteamiento urbanístico en exposición pública en la web del Ayuntamiento

Según ha informado MÉS per Estellencs en una nota de prensa, el planteamiento urbanístico que se encuentra en exposición pública en la web del Consistorio "no es un planteamiento consensuado con los vecinos, ni recoge las necesidades del pueblo; obedece a un modelo de consumo de territorio y monocultivo turístico impropio del siglo XXI; planea un crecimiento urbanístico injustificado y se centra en la movilidad no sostenible".

Por ello, ha expresado su apoyo a la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs, a la vez que ha lamentado que la oposición al Ayuntamiento no esté liderando también este movimiento.

De este modo, MÉS per Estellencs ha propuesto que el planteamiento urbanístico "parta de las necesidades e intereses de los vecinos para planificar las propuestas a incluir, gestione las infraestructuras existentes -como aparcamientos, caminos, depuradora, etc.- para optimizarlas; diversifique la economía, impulse modelos turísticos sostenibles, estudie cuáles son las necesidades de crecimiento del casco urbano y se planifique, si hace falta, un crecimiento que no tenga un impacto paisajístico y que luche por una mejor conectividad del municipio en transporte público, y por la adecuación de los vehículos a las características de la Sierra".