MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y Ara Eivissa ratifican la creación de una marca para las elecciones estatales

Según ha informado MÉS per Mallorca este sábado en nota de prensa, las asambleas de MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca han dado el visto bueno a la creación de una marca estable y conjunta para concurrir a los diferentes procesos electorales de cariz estatal.

La alianza ha sido ratificada por las dos asambleas que, después, decidirán el nombre de la coalición que también integrará a Ara Eivissa, que ya votó en asamblea su adhesión.

El acuerdo, solo se circunscribe a las elecciones estatales. De este modo, las tres formaciones mantendrán su soberanía, a pesar de que la nueva marca transcenderá de los partidos con la intención de constituirse como un partido instrumental, una federación o una coalición.

En esta nueva fórmula se plantearán unas primarias abiertas para implicar a la ciudadanía y a las entidades en este proceso, además de pedir una recogida de apoyos para poder conformar una candidatura competitiva que pueda llegar a muchos sectores de la sociedad.

Para el coordinador de MÉS per Menorca, Damià Moll, "esta es una gran oportunidad para demostrar que se es capaz de tener una voz propia en Madrid que defienda los intereses de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera".

Moll ha destacado, asimismo, que "se tiene el derecho y la obligación de defender el territorio ante las administraciones que haga falta, que se escuche y respete la autonomía de las Islas como pueblo".

Para acabar, el coordinador de MÉS per Menorca ha celebrado "la creación de una alianza firme que suponga una representación real de Baleares".

Por su parte, el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera ha destacado que esta "es la primera vez que se plantea un proyecto sólido y estable con los partidos hermanos de las otras islas". Según el mismo Noguera, este es un "proyecto aglutinador, planteado con tiempo y sobre todo, con aspiraciones para que la voz de las Islas y la de su ciudadanía pueda llegar a Madrid".

"Este proceso que ahora empieza tiene que servir para hacer historia después de 40 años de injusticias repetidas y seguidas hacia nuestro país", ha sentenciado el coordinador de MÉS per Mallorca.

En concreto, las dos asambleas han aprobado dos documentos, el de las bases de este proyecto insularista, por un lado, y por otro, un decálogo que será el corpus ideológico de este nuevo espacio político.

En relación con el decálogo, los planteamientos que marcarán el corpus ideológico de este nuevo espacio serán la soberanía, el autogobierno, un nuevo modelo económico, la prosperidad compartida, el ecologismo político, la cultura, la lengua y el país, el feminismo por la igualdad, la democracia, el confederalismo y la agenda europea.