Cvirus.- Més de 37.000 persones usen el transport de Conselleria per a acudir als punts de vacunació

Així, en la província d'Alacant, 34.815 persones han utilitzat aquest servici d'autobusos de la Conselleria per a accedir als punts de vacunació d'IFA o la Ciutat de la Llum. D'igual manera, en la província de Castelló, el servici d'autobús al centre de vacunació situat en l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló ha transportat a 3.204 persones, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, ha agraït a la Conselleria de Sanitat i, "especialment" al conjunt de professionals de la sanitat "l'esforç que estan realitzant en aquest procés de vacunació", així com el treball des de l'inici de la pandèmia.

Espanya ha destacat que "la vacuna no és només el camí per a superar la pandèmia, sinó també la crisi econòmica i social que ha provocat, per açò, des de la Generalitat estem treballant per a possibilitar el màxim l'accés a la vacuna i la mobilitat és essencial".

En aquest sentit, el conseller ha recordat que "amb l'objectiu que tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana tingueren un fàcil, còmode i segur accés a la vacuna, des del principi del procés de vacunació massiva, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha treballat de forma coordinada amb la de Sanitat Universal i Salut Pública per a facilitar el transport de la població fins als punts de vacunació massiva situats fora dels circuits de transport habituals".

Així mateix, aquest divendres el Ple del Consell ha ratificat el contracte dels servicis de transport discrecional de persones per a desplaçaments als centres de vacunació per la COVID-19 que la Conselleria d'Obres Públiques va contractar d'emergència l'inici del procés massiu de vacunació.

El servici per als viatgers i viatgeres és gratuït i funciona els dies de vacunació durant tot l'horari de citacions entre Elx i IFA, amb una parada en Torrellano; Alacant i Ciutat de la Llum, i Castelló i l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló.