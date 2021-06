Eusebio López dissenya una escala fins al cel per al cartell de Sagunt a Escena

La imatge, que s'ha presentat aquest divendres, busca posar en relació l'"imaginari poètic" del recinte que acull el festival, el teatre romà de Sagunt, amb el moment actual que vivim a través d'una imatge polisèmica, que pretén provocar en l'espectador una constel·lació d'emocions positives lligades a la lleugeresa i la llum.

Aquesta imatge "onírica" és "un contrapés de respiració blava en aquest moment difícil que encara viu la societat i el món de les arts escèniques". "Una imatge que posa en relació dos plànols imaginaris, igual que en el teatre clàssic déus i homes es relacionaven a través de l'escena, i que convida a l'espectador a formar part d'una experiència que, a través d'aquesta escala, promet elevar cap a moments lluminosos de retrobament amb la cultura, les arts escèniques i la poesia visual", han indicat des del festival.

Vinculat a València, on resideix des de l'any 2000, i al disseny gràfic i d'exposicions des de 2003, quan crea el seu propi estudi. Molts dels seus projectes s'han desplegat en l'àmbit de la cultura i la imatge pública, amb una vinculació especial al teatre i la dansa. En tots es percep amb claredat una dinàmica de cerca de l'equilibri entre les necessitats de l'encàrrec i la seua expressió de l'ofici a través de llenguatges gràfics contemporanis.

Destaquen els projectes de disseny gràfic i identitat desenvolupats per al MuVIM, Teatres de la Generalitat, l'Ajuntament de València i el Museu Valencià d'Etnologia.

En el disseny museogràfic, com a part d'EstudioNote, ha realitzat el disseny expositiu de les tres sales permanents de l'ETNO, així com diverses exposicions temporals per al mateix museu, i també per al MuVIM i el Museu Nacional del Prado, on recentment va dissenyar la imatge del primer projecte de mecenatge públic del Prado, així com l'exposició 'El otro tesoro: los estuches del delfín'.

Va estar a càrrec de la gràfica del festival Sagunt a Escena en diverses edicions, des de 2005, i va dotar a la imatge d'un caràcter mediterrani i poètic a través del llenguatge gràfic contemporani, experiència que li converteix en part de l'àmplia família que ha anat creant aquest festival en les seues tres dècades d'existència.