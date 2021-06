Publicades al DOGV les noves mesures i aforaments a la Comunitat Valenciana que estaran en vigor fins al 30 de juny

Però a més, la Taula Interdepartamental va acordar aquest dijous altres mesures que estaran vigents fins a les 23.59 del dia 30 de juny, i que aquest divendres s'han publicat en una edició extraordinària del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

D'aquesta manera, desapareixen els aforaments en biblioteques, museus, arxius, sales d'exposicions, galeries d'art, monuments i altres equipaments culturals i es permeten els mitjans informàtics i les visites de fins el 25 persones en espais oberts i 15 en tancats.

Per la seua banda, l'aforament en cinemes d'estiu, autocines, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionales, sales d'arts escèniques i circs és del 75%, les entrades han de ser numerades, el públic ha d'estar assegut i no pot haver-hi intercanvi d'objectes.

Quant a la celebració de cerimònies no religioses i celebracions posteriors a cerimònies no religioses i religioses, l'aforament serà del 100% a l'aire lliure i 50% en interiors. Per la seua banda, les seus festeres podran obrir de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 23.00.

L'aforament en establiments d'hoteleria i restauració permès queda en un 50% en l'interior i de 100% en terrasses i els locals hauran d'estar tancats a les 1.00 hores, sense acceptar comandes des de les 00.30.

Es mantenen les 10 persones per taula excepte convivents, amb una distància de dos metres entre taules dins i 1,5 metres fora, però es permeten les actuacions professionals de grups musicals i disc jockey, amb dos metres entre públic i grup. Per contra, segueix prohibit fumar, usar la barra i el ball o karaoke, ni dins ni fora del local.

A més, es permet l'activitat pròpia de discoteques, sales de ball, bars de copes amb i sense actuacions, pubs, ciber-café, cafés teatre i cafés de concerts, encara que el consum de menjar o beguda només es podrà fer assegut en taula.

L'interior no podrà superar el 100% mentre que l'exterior pot ocupar-se tot i el nombre màxim de persones per taula serà de sis en l'interior i 10 en l'exterior. El tancament serà el que marque la llicència, encara que mai podrà sobrepassar les 2.00 hores, i només es permeten les actuacions de grups professionals, ni karaoke ni amateurs. Tampoc es podrà fumar. Així mateix, es permet l'obertura d'activitats recreatives o de jocs d'atzar, amb el mateix horari que l'oci i entreteniment.

HOTELS

Per la seua banda, les zones comunes d'albergs, hotels turístics, cases rurals i altres allotjaments tindrà un aforament màxim de fins al 75%. En els hotels, la restauració seguirà les mesures relatives a la restauració i als allotjaments que oferixen habitacions i servicis col·lectius a grups de diferent convivència, l'ús d'elements comuns (cuines, entre uns altres) podrà realitzar-se per grups de convivència estable o grups de pernocta, havent de desinfectar-se abans i després de cada ús.

Les activitats de guia de turisme hauran de tindre cita prèvia com a preferència amb grups de 25 a l'aire lliure i 15 en interiors, mentre que les activitats de temps lliure i parcs infantils recreatius estaran oberts en horari de lliure circulació i es podran realitzar activitats d'oci educatiu i educació en el temps lliure. On es desenvolupen aquestes activitats no es podrà superar l'aforament en un 75% i els participants seran d'un màxim de 25, més el monitor.

Les residències escolars, d'estudiants, campaments i albergs tindran en les zones comunes un 50% del seu aforament sense servici de buffet ni autoservici i els elements comuns s'usaran de manera successiva per grups de pernocta.

CELEBRACIONS

Pel que fa a les celebracions, en el cas de celebrar-se en espais interiors, l'aforament serà del 75% amb un màxim de 1.000 persones assistents. En aquests espais interiors no es permet el consum d'aliments ni begudes, excepte aigua.

No obstant açò, es poden establir divisions de l'espai de fins a un màxim de tres sectors diferenciats de 1.000 persones assistents en cadascun d'ells, amb entrada i eixida, condícies i servici d'hoteleria independents en cada sector.

En el cas de celebrar-se a l'aire lliure, l'aforament serà del 75% ambun màxim de 2.000 persones assistents. No obstant açò, es poden establir divisions de l'espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1.000 persones assistents en cadascun d'ells, amb entrada i eixida i condícies. Hauran d'assignar-se butaques als assistents que complisquen amb la normativa de distància.

Quant a les conferències, es duran a terme sense superar en cap cas el 75% de l'aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana.

Els vetlatoris podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions,públiques o privades, amb un aforament limitat al 50% i un màxim de 50 persones en espais a l'aire lliure i de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, garantint la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene.

En el cas dels mercats de venda no sedentària (mercats ambulants)que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l'aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 75% dels llocs habitualment autoritzats, podent augmentar l'espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s'eviten les aglomeracions. Alternativament es podrà optar per limitació i control d'aforament al 75% de la seua capacitat sense limitar el nombre de llocs.