De Olano (PP) anima a miembros del PSOE a firmar contra los indultos "sin el más mínimo indicio de arrepentimiento"

Así lo ha señalado De Olano este viernes en declaraciones recogidas por Europa Press en Valladolid, donde ha participado en la campaña de firmas puesta en marcha por el Partido Popular en contra de los indultos que baraja aplicar el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a estos políticos independentistas que llevan tres años y medio en prisión.

El representante 'popular' ha insistido en que "ningún español duda" de que Pedro Sánchez lo que busca con esta medida es "comprar tiempo en La Moncloa y apoyo para un gobierno que está muy debilitado", al tiempo que ha incidido en que un "delincuente que no se arrepiente y que anuncia que va a volver a hacer lo que le llevó a la cárcel no se merece el mayor privilegio que tiene un condenado en este país".

Por ello, ha apelado a los miembros y votantes del PSOE que estén a favor de la defensa del Estado de Derecho "de la justicia, la democracia y a más de la mitad de los catalanes que no son independentistas" a sumarse a esta campaña de recogida de firmas.

En cualquier caso ha apostillado que quien no espera que suscriba su apoyo a esta iniciativa del PP es el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, quien se ha mostrado a favor de los indultos. Por ello, ha ironizado con que es "un señor coherente que piensa que con los amigos hay que portarse bien", pues ha recordado las informaciones que señalaban que el regidor vallisoletano pasó unos días en un yate en Ibiza "pagado por un empresario que se había adjudicado un contrato del Ayuntamiento".

El vicesecretario de Organización 'popular' ha apuntado que la campaña de recogida de firmas, que comenzó este lunes, avanza bien y que solo a través de la web se han recogido ya "20.000" apoyos, además de los que se captan en las mesas que se instalan estos días en varias ciudades.

Él mismo, ha explicado, participó esta semana en la recogida de firmas en Madrid, donde ha asegurado que hubo "gente que decía que era votante socialista" que suscribieron el documento "porque no entienden que se vaya a conceder este privilegio a unos señores que no solo no se arrepienten sino que lo van a volver a hacer".

"No es un tema de partido, es igualdad de derecho de todos los españoles", ha apostillado De Olano, que ha aseverado que si estos políticos presos "fueran de Valladolid" no recibirían los indultos.