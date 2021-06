Cvirus.- La Comunitat administra més de 100.000 vacunes en un dia i supera el milió de persones amb pauta completa

D'aquesta manera, el 24,32% de la població de la Comunitat Valenciana vacunada ja compta amb la pauta completa, la qual cosa suposa que un de cada quatre valencians ja està immunitzat completament.

En concret, 1.026.657 persones han rebut ja les dos dosis de la vacuna (per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca) o la dosi única de Janssen. Per províncies, 123.469 a Castelló, 377.924 a Alacant i 525.264 a València.

Així mateix, fins avui han rebut una dosi de la vacuna 1.938.501 persones a la Comunitat. Per províncies: 226.160 a Castelló, 706.390 a Alacant i 1.005.951 a València.

Així, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat aquest dijous, en la roda de premsa per a informar de les noves mesures que estaran vigents per la covid, que el 50 per cent de la població de la Comunitat Valencià compte ja amb alguna protecció enfront del coronavirus per haver sigut vacunada o haver superat la malaltia i generat anticossos. A més, aquesta setmana s'aconseguirà les 3 milions de dosis inoculades.