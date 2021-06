La Junta recalca que "no existe" expolio con las ayudas React-EU y el PP insiste en que Sánchez "roba" a Extremadura

La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha recalcado que "no existe" expolio, como critican los 'populares', respecto a las ayudas React-EU, mientras que el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "roba" a Extremadura.

Ambos se han pronunciado de esta forma en una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el pleno de Asamblea de este jueves a Blanco-Morales sobre la valoración de la Junta del "expolio" a la región provocado por la distribución de las ayudas React-EU, a lo que la vicepresidenta ha respondido que el Ejecutivo regional "no valora lo que no existe".

De esta forma, Blanco-Morales ha enfatizado en que las palabras de Carrón quedan desmentidas por "mucho énfasis" que ponga con una "somera consulta" al reglamento de los fondos React-EU y a los criterios de reparto, que el PP aprobó en el Parlamento Europeo y que son los que el Gobierno de la nación ha trasladado a la gestión por las comunidades autónomas.

Así, ha considerado Blanco-Morales que "cualquier criterio de reparto es discutible", a lo que ha añadido que "basta para desmentir" sus palabras ver la posición que ocupan otras comunidades autónomas a las que la vicepresidenta primera de la Junta no se ha referido.

También ha apuntado que los criterios de reparto están en función de unos objetivos que son hacer frente a la crisis sanitaria y preparar la economía para la recuperación, fortaleciendo los servicios públicos esenciales, garantizando el Estado del Bienestar y preparando la recuperación económica.

De este modo, la vicepresidenta primera ha abundado en que los criterios de reparto han venido no solo respaldados por el reglamento sino también por la previsión de un mecanismo que anticipa la posibilidad de contar con estos recursos.

Por ello, ha considerado que, tras esta iniciativa, Carrón esconde una vez más "no aportar nada positivo" y "nada de valor" a la gestión de la pandemia ni a la recuperación de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales.

En su opinión, lo único que le interesa al diputado y a su partido es convertir este asunto en un "motivo de disputa" entre los españoles, un lugar en el que no va encontrar a la Junta, ha precisado.

EL PP CRITICA QUE SÁNCHEZ "NOS ROBA"

En su intervención, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha recordado que el pasado mes de enero preguntó a Blanco-Morales por su valoración del reparto del fondo React-EU y dijo que lo valoraba positivamente, a pesar de que Extremadura solo recibiría 187 millones del total de 10.000 millones.

Carrón ha apuntado que de esos 10.000 millones no ha llegado a Extremadura "ni un euro", por eso dice la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda que "no existe", ha valorado, a lo que ha añadido que no ha llegado ni un euro a Extremadura ni España "producto de la incapacidad del Gobierno ante la UE".

Por ello, ante ese hecho ha tenido que hacer el Gobierno de España un "parche" de 3.000 millones en forma de préstamo o FLA, un importe de que Cataluña se lleva "casi la mitad".

En su opinión, en este "parche" que ha sido "muy bien publicitado" por el Gobierno se le vuelve a ver el "plumero" y "todas las vergüenzas", ante lo que la Junta "calla y otorga" al volver a "maltratar" a Extremadura, ya que el Ejecutivo central solo muestra "iniciativa política para salvar a sus socios".

Así se ha preguntado Carrón si Pedro Sánchez es "socio" o "rehén" de los independentistas, porque ha añadido que Cataluña no es más que Extremadura jurídicamente pero sí lo está siendo "económicamente y políticamente".

De esta forma, ha lamentado la "estrategia constante de insolidaridad", en lo que ha calificado como "otro guiño" y "otra mano por el lomo" en "plena polémica" por los indultos a los políticos condenados por el procés.

"Los que están atacando la unidad de España no pueden ser la solución contra la despoblación, el paro o la situación de Extremadura", ha reiterado.