El concierto de Niño Blanco cambia su emplazamiento de la azotea al sótano del Ayuntamiento ante la previsión de lluvias

El cantante andaluz Pablo Cobo, conocido como Chico Blanco, participará también por la tarde, a las 20,30 horas, en un directo en La Gota de Leche, que estará precedido por las actuaciones de Mariet, a las 18,30 horas, y de Kamala, a las 19,15 horas.

Chico Blanco recupera géneros como el house de los 90, el techno o el UK garage para cruzarlos con el ADN de la música urbana actual. La sensación tras escuchar por primera vez canciones como 'WTF Is In My Cup', 'Positif Siempre' o "Fantasía" es la de estar ante algo totalmente nuevo.

Sus letras reflejan el espíritu de una generación que solo quiere "bailar bajo la luz de discoteca" como escape al mundo casi distópico en el que vivimos. Junto al también granadino 8kitoo es fundador de Mareo, plataforma que apuesta por la música de baile sin prejuicios e impulsa la nueva ola de artistas de la escena electrónica nacional.