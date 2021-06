La 'V' de vida, nova imatge del Sistema Públic de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat aquest dimecres la imatge del Sistema Públic de Serveis Socials en el que suposa "un pas més" en la construcció d'un sistema que té la "vocació d'universal", ja que pretén arribar a la totalitat de la ciutadania. La imatge inclou la 'V' de vida, amb l'objectiu de visibilitzar als treballadors del sector i trencar estigmes en els usuaris.

Per a Oltra, aquesta nova imatge "posa als serveis socials en el lloc que, per justícia, els correspon i els fa visibles trencant l'estigma propi i social que massa vegades acompanya a una persona usuària d'aquest servei".

Oltra ha assegurat que la construcció d'un Sistema Públic Valencià de Serveis Socials "és el major repte" al qual s'ha enfrontat el seu departament "per a convertir-lo en una concepció moderna de drets subjectius i abast universal".

Així, s'ha referit al símbol de la nova imatge "com a reflex d'allò que volem que siga el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, el centre de la 'Conselleria de la vida', i és la 'V' de vida la lletra que formen els tres cercles que construeixen el logotip del sistema".

Eixe logotip dóna la imatge d’"una xarxa" formada per un conjunt de serveis, centres i programes, que tenen com a finalitat "la promoció del desenvolupament ple i lliure de la vida de qualsevol persona dins de la societat, promovent l'autonomia personal, prevenint i atenent les necessitats personals, familiars i socials, així com fomentant la inclusió social des de la diversitat".

Així mateix, busca visualitzar el sistema "com a símbol de vida per a les persones més vulnerables" i "dignifica la labor de les i els professionals que treballen en els serveis i recursos socials dels municipis de la Comunitat", ha argumentat.

Accessibilitat

Oltra ha destacat que, per primera vegada en la història de la Generalitat, s'ha treballat perquè la senyalística que estarà en la façana dels centres incloga tant el llenguatge de braille com pictogrames "per a fer-la accessible a totes les persones, siguen quines siguen les seues característiques o diversitats".

En aquest punt, ha destacat la importància del disseny, ara especialment que València serà la capital mundial del disseny, "com a eina inclusiva de transformació social, més enllà de la seua funció estètica". "Ens ajuda també a canviar el nostre entorn i fer-lo més humà, més pròxim, més propi i, alhora, més universal".

Amb aquesta nova imatge de 'V', el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials serà, a partir d'ara, "reconegut i identificable com un lloc on hi ha gent treballant per a cuidar i fer costat a una persona que ho necessita".

Per a això, la Conselleria llançarà un vídeo informatiu que permeta a la ciutadania conéixer els serveis socials i la manera d'accedir a aquests recursos i centres on s'atén les persones que, en un moment determinat de les seues vides, puguen necessitar informació, ajuda o atenció.

Aposta pel municipalisme

La vicepresidenta s'ha referit als avanços normatius que s'han realitzat en aquesta àrea, principalment la llei de Serveis Socials Inclusius, "com un compromís econòmic i de recursos humans i que va convertir a la Comunitat Valenciana en el primer territori en tota Espanya que va declarar els serveis socials com d'interés general i essencials".

Aquesta iniciativa ha anat acompanyada per l'aposta del Consell "pel municipalisme", ha subratllat Oltra, que ha destacat l'increment en la inversió, que s'ha multiplicat per cinc per a contractar professionals en els serveis socials municipals.

Així, si en 2015 hi havia una inversió de 9,6 milions d'euros que permetia la contractació de 353 persones, ara la xifra ha pujat fins als 57,2 milions d'euros. Això suposa que les entitats locals podran contractar més de 2.600 professionals.

La vicepresidenta ha explicat que aquest canvi en el model es basa en la idea que els serveis socials municipals "són la porta d'entrada al sistema" i conformen les zones bàsiques on la gent acudeix quan ho necessita.

La nova estructura del sistema es completa amb l'atenció primària específica, que també està als ajuntaments i que amplia l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat. En les àrees també es planifica i es garanteixen els serveis d'atenció diürna, com els que acudeixen les persones majors o els centres d'atenció precoç, on acudeixen els xiquets i xiquetes amb problemes de desenvolupament.

Finalment estan els departaments de serveis socials, l'atenció secundària, similars als departaments de salut, on es planifiquen els recursos de caràcter residencial.