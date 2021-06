Cvirus.- La Policia Local de Castelló imposa 285 denúncies per vulnerar mesures anticovid durant l'últim mes

La Policia Local de Castelló ha imposat 285 denúncies per vulnerar mesures anticovid durant l'últim mes. Des de l'Ajuntament s'ha apel·lat de nou al compliment de la normativa per a seguir fent front a la pandèmia del coronavirus.

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) de l'Ajuntament de Castelló reunit aquest dimecres ha fet balanç del mes de maig, durant el qual es va alçar l'estat d'alarma, així com del grau de compliment de les mesures de prevenció i de protecció de la salut davant la Covid-19.

En total, la Policia Local ha realitzat 285 propostes de sanció al llarg del mes de maig; 94 d'elles entre els dies 1 i 8 de maig -amb l'estat d'alarma en vigor- i les altres 191 des del 9 al 31 de maig -ja sense estat d'alarma-. Del total, 122 han sigut per vulnerar el 'toc de queda'; 67 per no portar mascareta o portar-la indegudament; 45 per consum d'alcohol en la via pública; 37 per molèsties en domicilis i reunions que vulneren les mesures de prevenció; 9 per reunions en la via pública que vulneraven la normativa; i 5 a establiments per no complir amb les actuals restriccions.

Quant a la incidència acumulada a Castelló, se situa en 61,40 positius, la qual cosa implica uns 20 punts més que fa quinze dies. "La tendència a la baixa de les setmanes prèvies a l'alçament de l'estat d'alarma ha canviat i s'estan detectant més positius, la qual cosa demostra que no cal baixar la guàrdia i cal seguir complint amb les mesures de protecció davant la Covid-19 per a superar aquesta pandèmia", ha explicat el regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, qui té delegada la direcció del Cecopal.