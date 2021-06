Un total de 24.557 estudiants es presenten enguany a les proves d'accés a la Universitat a la Comunitat Valenciana

Per universitats, la Universitat d'Alacant examina a 4.234 persones, 1.775 homes i 2.459 dones; la Universitat de València a 6.965 persones, 2.876 homes i 4.089 dones; la Universitat Jaume I a 2.779 estudiants, 1.117 homes i 1.662 dones; la Universitat Miguel Hernández a 4.338 persones, 1.724 dones i 2.614 homes; i la Universitat Politècnica de València a 6.241 persones, de les quals 3.648 són dones i 2.593 són homes. A més, del total de matriculacions 22.726 estudiants procedeixen de Batxillerat i 1.831 de Cicles Formatius, segons les dades facilitades aquest dimecres per la Conselleria d'Universitats.

Les proves es realitzen els dies 8, 9 i 10 de juny en les universitats públiques valencianes, en la convocatòria ordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en les quals hi haurà un total de 55 tribunals.

Així, a la Universitat d'Alacant, hi haurà 11 tribunals, a la Universitat Jaume I hi ha establits 6 tribunals, 11 a la Universitat Miguel Hernández, 12 a la Universitat Politècnica de València i 12 a la Universitat de València.

Les seus on se celebraran els exàmens enguany són, en la província d'Alacant, el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant i en el campus de la UPV d'Alcoi; mentre que la UMH té proves a Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan d'Alacant, Elx, Torrevella i Oriola, aquesta última en dos seus, que són Las Salesas i en l'Escola Politècnica Superior.

En la demarcació de València, la Universitat de València acull en diferents tribunals les proves: el campus de Burjassot; l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria; antiga Escola de Magisteri; a l'Aulari Sud del campus de Tarongers; i, finalment, campus d'Ontinyent.

Per la seua banda, la Universitat Politècnica de València (UPV) examinarà a estudiants en diferents punts: en el campus de Vera de la UPV, en el Pavelló Esportiu de Xàtiva, i en la Cotoneta d'Alzira. En aquestes dos localitats hi ha hagut canvi d'ubicació enguany per a poder garantir la separació d'1,5 metres en l'examen.

Finalment, la Universitat Jaume I de Castelló centralitza en el seu campus totes les proves.

A més, l'Agència de Seguretat i Emergències, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, realitzarà un reforç especial per als exàmens a Alcoi, Alzira, Xàtiva i l'antiga Escola de Magisteri de València, amb la fi evitar aglomeracions en l'accés i eixida dels exàmens.

Igualment, des de la Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana s'ha proposat que aquells ajuntaments que disposen de drons per a control i vigilància s'activen eixe dia per a ajudar controlar de forma aèria les aglomeracions.

A més, FGV realitzarà un reforç de la L4 del tramvia per al Campus de Burjassot de la Universitat de València a primera hora del matí i a última hora de la vesprada, coincidint amb l'inici i el final de cada jornada de proves.

VÍDEO EXPLICATIU

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat ha elaborat un vídeo explicatiu que informa a l'alumnat dels aspectes més importants que hauran de tindre en compte quan acudisquen a realitzar els exàmens.

L'objectiu és recordar que les proves es realitzen de nou a les universitats, així com informar de totes les mesures de seguretat que han de complir-se: evitar aglomeracions, mantindre distàncies de seguretat i els horaris d'arribada, entre altres aspectes, a més de tranquil·litzar a l'alumnat de cara a la prova.

A més, com tots els anys, la Comissió Gestora de les PAU ha disposat en la pàgina web de la Conselleria exemples d'exàmens, un document sobre dubtes freqüents que planteja l'estudiantado, a més de l'optativitat en els exàmens de cadascuna de les assignatures. També estan a la disposició de l'alumnat els horaris i llocs dels exàmens.