Un micro abierto desvela la opinión de Gema López sobre los especiales de Rocío Carrasco y su crítica a Mediaset

A raíz de la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, las posturas entre los distintos colaboradores de los programas de Mediaset se ha polarizado, protagonizando sonoros desencuentros y diferentes broncas.

La última en dar su opinión, aunque de forma totalmente inconsciente, ya que pensaba que tenía el micro cerrado y no era así, ha sido Gema López.

La periodista, que no ha participado en ningún especial con motivo de la serie documental, ha dejado clara su postura respecto a ellos.

"Yo creo que en los debates especiales les faltaba pluralidad", comentó López este martes, tras volver de unas de las publicidades de Sálvame.

Un comentario del que se dio cuenta Carlota Corredera, que le advirtió de que tenía el micro abierto, y también muchos usuarios de las redes sociales.

No es la primera vez que la periodista se distancia del bando de Rocío Carrasco, ya que ella, al contrario que otros compañeros que sí cierran filas en torno a la hija de 'la más grande', sí se ha mostrado más crítica.

El precio de decir "no"

Nunca ha negociado con su vida privada o se ha sometido a ciertos espectáculos, algo que sitúa a la periodista en una posición algo distinta a la de algunos colegas de profesión dentro del programa, pero que no le ha salido 'gratis' conseguirlo.

Así lo confesó ella misma hace unos días a raíz de unas palabras de Jesús Manuel sobre alguien que iba a ir a hablar de algo íntimo de uno de los colaboradores. "Este programa es maravilloso, pero hay tres tipos de personajes. Uno decide hacer su trabajo sin contar su vida, sin contar sus historias, buenas y malas. Mi vida y mi intimidad la vendo yo", dijo el colaborador en alusión también a Gema López.

Entonces, ella reflexionó en voz alta sobre su papel en el programa, de sus límites y de lo que está dispuesta a compartir con la audiencia sobre su vida privada. "Esto es cuestión de lo que a mí me merezca la pena o no. El límite lo pongo yo y el día que a mí no me compense, de manera voluntaria, diré que no me compensa llegar hasta ahí, y a partir de aquí no quiero seguir", dijo López.

"Yo sé cuál es mi límite y creo que siempre lo he marcado. Sé las cosas por las que no pasaría y he pagado por decir 'no'. Decir 'no' tiene un precio y decir 'no' a según qué cosas tiene un castigo, y yo lo he pagado consecuentemente", reflexionó.

"Yo sé que he tenido mis castigos, los he admitido y los entiendo", concluyó.