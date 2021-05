Gema López desvela el "precio" de "decir no" en Sálvame: "He pagado el castigo"

Gema López se ha convertido en una de las colaboradoras más respetadas de Sálvame. Desde que llegara, ya avanzada la andadura del programa en Telecinco, la periodista es una de las fijas y lo ha conseguido sin pasar esa barrera que convierte prácticamente al periodista en personaje.

Nunca ha negociado con su vida privada o se ha sometido a ciertos espectáculos, algo que la sitúa en una posición algo distinta a la de algunos colegas de profesión dentro del programa, pero que no le ha salido 'gratis' conseguirlo.

Así lo confesó ella misma este martes en Sálvame a raíz de unas palabras de Jesús Manuel sobre alguien que iba a ir a hablar de algo íntimo de uno de los colaboradores. "Este programa es maravilloso, pero hay tres tipos de personajes. Uno decide hacer su trabajo sin contar su vida, sin contar sus historias, buenas y malas. Mi vida y mi intimidad la vendo yo", dijo el colaborador en alusión también a Gema López.

"Esto es cuestión de lo que a mí me merezca la pena o no"

Entonces, ella reflexionó en voz alta sobre su papel en el programa, de sus límites y de lo que está dispuesta a compartir con la audiencia sobre su vida privada. "Esto es cuestión de lo que a mí me merezca la pena o no. El límite lo pongo yo y el día que a mí no me compense, de manera voluntaria, diré que no me compensa llegar hasta ahí, y a partir de aquí no quiero seguir", dijo López.

"Yo sé que he tenido mis castigos, los he admitido y los entiendo"

"Yo sé cuál es mi límite y creo que siempre lo he marcado. Sé las cosas por las que no pasaría y he pagado por decir 'no'. Decir 'no' tiene un precio y decir 'no' a según qué cosas tiene un castigo, y yo lo he pagado consecuentemente", reflexionó.

"Yo sé que he tenido mis castigos, los he admitido y los entiendo", concluyó.