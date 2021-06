Femur pide medidas contra la violencia de género y pone en marcha la programación de '¡Despierta mujer!'

Según señala a través de un comunicado recogido por Europa Press, la federación explica que la educación en los colegios no es suficiente en estos momentos, por lo que reclaman implementar la formación y el respeto desde pequeños, ya que las medidas contenidas en la Ley 2004 para la violencia de género en las Universidades no se han aplicado nunca y "se puede obligar a cumplir puesto que es una ley".

Según la presidenta nacional de Femur, Juana Borrego, "no se puede permitir más asesinatos de mujeres y niños, se tienen que tomar medidas más duras desde que la mujer denuncie y sea víctima de violencia de género". Además, ha sentenciado que no se puede llegar "a extremos de perder vidas humanas".

"Hay que innovar, por tanto, con medidas adecuadas en cada caso y aplicarlas con contundencia y rapidez" ha añadido Borrego, quien afirma que son las mujeres las que están "castigadas".

Además, ha hecho un llamamiento a las instituciones para sean consecuentes de sus actos y responsables de sus errores. "En el mundo rural existe el machismo, la mayoría de los asesinatos pertenecen al medio rural, y no existen suficientes medios para ayudar a las víctimas de violencia, no hay Guardia Civil, no existe asistencia sanitaria, no hay psicólogos ni asistentes sociales, por eso la Federación de la Mujer Rural tiene y ha tenido siempre, aún sin estar subvencionado, un programa especial de asesoramiento y ayuda contra la violencia de género para las mujeres rurales", añade.

'¡DESPIERTA MUJER!'

Como continuación del proyecto global de lucha contra la violencia de género y la discriminación orientada a mujeres rurales, Femur ha puesto en marcha el proyecto '¡Despierta Mujer!'.

Esta programación incluye seis talleres para la difusión, prevención y sensibilización de la población en general de todas las formas de violencia contra la mujer, además de la prevención de conductas discriminatorias.

Para ello se ha creado un programa innovador para atender las necesidades no cubiertas, especialmente en el entorno rural, cuya finalidad es la prevención del delito, violencia o discriminación contra grupos especialmente vulnerables, como la mujer rural.

Dentro de esta programación se realizarán actividades informativas y de concienciación, el acompañamiento y el empoderamiento, acompañado de la información sobre las consecuencias y necesidades derivadas de la crisis del COVID-19.

Este taller se celebrará en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana. Las destinatarias de este proyecto -15 mujeres en cada CCAA- son todas aquellas mujeres que se encuentren en el ámbito rural y son susceptibles de sufrir discriminación o violencia en cualquiera de sus formas.

El primer taller de esta formación nacional e innovadora se ha celebrado en Hontalbilla (Segovia). Para inscripciones y ampliar información: administracion@femur.es y en el teléfono 921 12 30 10.