Elecciones este martes en el Colegio de Aparejadores con dos candidaturas y 2.000 personas llamadas a votar

A esta convocatoria electoral optan dos candidaturas, encabezadas por Rafael Esteve González y por José Manuel Flores Martín, actual presidente.

Están convocados más de 2.000 profesionales de la arquitectura técnica, que podrán ejercer su derecho al voto presencialmente en la sede del Colegio, desde las 9 a las 20 horas ininterrumpidamente; o bien a través del voto por correo, para lo que la institución ha remitido la documentación necesaria a tal efecto.

Podrán ser electores, ejerciendo el derecho a emitir su voto, todos los colegiados, ejercientes o no ejercientes, que cumplan los requisitos siguientes: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones colegiales; no estar suspendidos para el ejercicio profesional; y no estar cumpliendo sanción impuesta en expediente disciplinario colegial.