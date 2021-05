Les víctimes de violència de gènere disposaran d'un servei de transport per a acudir a denunciar o a seu judicial

Les víctimes de violència de gènere disposaran d'un servei de transport sota demanda que pagarà la Generalitat per a poder acudir a denunciar, a una comissaria o seu judicial o a serveis relacionats amb la seua situació.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, han presentat aquest dilluns el protocol per al trasllat de víctimes de violència de gènere, i els seus fills i filles.

A la presentació també ha acudit el general de la de la Vl Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida; Jorge Zurita, Cap Superior de Policia; Pilar Bojo, Inspectora Cap de la Unitat Adscrita de la Generalitat; i José García Añón, director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.

Gloria Calero ha explicat que l'objectiu d'aquest acord és facilitar un transport adequat a les dones víctimes de violència de gènere sense recursos, així com a les seues filles i fills, per al seu trasllat, en qualsevol moment del procediment judicial, fins i tot abans d'interposar la denúncia i amb posterioritat a la celebració de la vista.

Els serveis de trasllat tindran lloc dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i consistiran en desplaçaments partint del lloc de residència de la víctima o dependència policial o judicial en la qual es trobe, fins a la seu judicial, així com a les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD), i el retorn als seus domicilis o a altres domicilis segurs o a qualsevol recurs de la Xarxa d'Assistència Social Integral.

La delegada del Govern ha afegit que la forma d'acompanyament i protecció de la víctima es realitzarà en coordinació i seguint el criteri de les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, en funció del nivell de risc estimat de la mateixa. El personal de l'OAVD del partit judicial al que es desplaça la víctima serà l'encarregat de la seua recepció i de realitzar, si escau, l'acompanyament al tràmit corresponent, prestant els serveis adequats a la seua situació jurídica i emocional.

"Els protocols han salvat la vida de moltes dones valencianes, però les administracions estem obligades a revisar les nostres ferramentes per a no seguir arribant tard en molts casos", ha insistit Gloria Calero, qui ha apostat per la col·laboració entre administracions per a millor l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.

Segons Calero, "mentre hi haja una víctima, estem fallant com a societat i també com a institucions". "Per això és tan important el protocol que hui es presenta ací, un procediment que pretén acompanyar i traslladar a les dones que així ho necessiten, independentment del seu lloc de residència, com estableix de l'Estatut de la víctima del delicte", ha conclòs la delegada del Govern.

Prova pilot des del 2019

Per la seua banda, la consellera ha destacat que aquest servei s'estava posant en pràctica ja a Vila-real, amb dones dels partits judicials d'aquesta ciutat, Sogorb i Nules, i que la seua inversió ascendeix a 175.000 euros. Així, ara es garantirà el servei a totes les víctimes, i es coordinaran els trasllats amb les forces i cossos de seguretat.

El servei de trasllats, que ara s'estén a tots els partits judicials de la Comunitat Valenciana, va nàixer com una experiència pilot en el jugat de Violència sobre la Dona número 1 de Vila-real en 2019 i, aquell mateix any, es van realitzar un total de 69 trasllats. Aquesta xifra va descendir a 60 en 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19.

En 2021, fins al moment, s'han dut a terme 21. La previsió és que aquest servei puga atendre a unes 6.000 dones a l'any. Per això, Bravo ha incidit que és necessari dur a terme una tasca de informació perquè les víctimes coneguen aquesta iniciativa.

La consellera ha apuntat que "en moltes ocasions, havien de ser traslladades en cotxes policials o de Guàrdia Civil". "D'alguna forma, malgrat el tracte exquisit que donen les forces de seguretat, resultava certament per a elles més estigmatitzant".

Seguiment

Com a mínim, una vegada per semestre, es realitzaran les reunions de coordinació i seguiment dels trasllats realitzats i les incidències sorgides, a fi d'avaluar el procediment i, si escau, introduir les millores acordades.

D'altra banda, les incidències i altres assumptes relacionats amb la coordinació de les actuacions a desenvolupar podran ser tractats en les taules multidisciplinàries en matèria de violència de gènere en l'àmbit local o en altres òrgans o comissions en les quals tinguen participació les OAVD.