Els primers pressupostos participatius de la Generalitat reben 875 propostes ciutadanes

En concret, els primers pressupostos participatius per al pròxim exercici compten amb 125 milions d'euros que es distribueixen atenent a criteris de població, pobresa i despoblació. fins el 87,5 milions, el 70% dels recursos totals, es reparteixen en àrees comarcals de la Comunitat, mentre que els 37,5 milions restants es dirigeixen projectes d'àmbit autonòmic.

Com a consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo ha destacat el "gran interés" dels valencians a poder traslladar les seues iniciatives i garanteix que "la voluntat del Botànic per la participació ciutadana, quedarà plasmada en els pressupostos de la Generalitat per a 2022". "El volum de participació demostra que estem en el camí correcte", ressalta en un comunicat, confiant que vaja incrementant-se en les següents fases.

Una vegada finalitzada la fase de presentació de propostes, comença la de revisió fins al 8 de juny, quan es comprovaran i ordenaran per consellerias. També es retornarà un informe amb les propostes admeses i les no admeses, amb la indicació del motiu d'exclusió, que serà validat per la comissió de seguiment. Les propostes admeses passaran a la fase de suports en GVA Participa i les descartades a una pestanya secundària d'eixe mateix portal.

La fase de suports del procés de pressupostos participatius es desenvoluparà entre el 9 i el 27 de juny, període en el qual qualsevol persona podrà recolzar un màxim de deu propostes. Aquests són els suports requerits: 300 per a propostes d'àmbit autonòmic; 200 per a propostes de les comarques de l'Horta i de les del Sud; 150 per a les centrals; 100 per a les del Xúquer-Túria i les comarques costaneres del nord; 50 per a les de l'interior i de l'interior del nord.

En les següents etapes es realitzarà una avaluació de les propostes, la publicació de preus i la votació dels projectes, fins a concloure amb els resultats que es donaran a conéixer el 28 d'octubre. Finalment hi haurà un seguiment i control de les iniciatives aprovades, a partir de la seua incorporació en el projecte de pressupostos de 2022 i fins a la seua execució.

El portal GVAParticipa de la Generalitat Valenciana compte en l'actualitat amb un total de 20.263 usuaris des de la seua engegada el passat 3 de febrer.