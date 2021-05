Ciudadanos Calahorra pide "la intervención de la Fuente de los Trece Caños"

Esta fuente figura en el catálogo de patrimonio protegido de Calahorra con un grado de protección II. Este grado de protección incluye edificios, inmuebles o elementos que poseen un alto grado de valor histórico-artístico en su conjunto, ya sea por su antigüedad, calidad, tipología, escasez o rareza.

Esta catalogación pone de relevancia "la importancia que esta fuente, que actualmente se encuentra abandonada y sin funcionamiento, tiene para Calahorra y su envergadura turística", afirman desde Cs.

"Incluso el Gobierno de La Rioja reconoce en su portal de turismo el valor de este elemento como símbolo de modernidad y ejemplo del desarrollo urbano que experimenta Calahorra en el siglo XIX", prosiguen.

Resalta el propio Gobierno de La Rioja en su web 'La Rioja Turismo' que por la Fuente de los Trece Caños corre el agua que se trajo de la antigua fuente 'Tripona' en 1858, aunque a día de hoy todos sus caños se encuentran estropeados y desgraciadamente hace ya tiempo que no mana agua de ninguno de ellos.

Aunque recientemente el equipo de gobierno ha anunciado que quiere emprender un plan de recuperación de las fuentes más naturales, entre las que se incluye la de los Trece Caños, "la realidad es que desde Ciudadanos se ha pedido reiteradamente el arreglo de esta fuente sin que de momento se haya iniciado ningún trámite para ello".

En el mes de enero, cuando se solicitó su arreglo en la comisión de obras, la respuesta fue, "tal y como figura en las actas de aquella reunión, que el agua llega perfectamente pero el conducto está obstruido, que se ha intentado desobstruirlo, pero que habría que hacer obra y pedir permiso a Patrimonio ya que es una fuente protegida".

"Si bien en febrero, ante un nuevo requerimiento, el presidente respondió que no hay novedad y en marzo que se seguía en ello (ya en abril se reconocía que oficialmente no se había iniciado ningún trámite y en mayo que, para solicitarlo a Patrimonio, se necesitaba un proyecto que no se ha realizado", indica la formación 'naranja'.

"La dejadez y falta de interés manifiesto por el equipo de gobierno ha obligado al Grupo Municipal Ciudadanos a llevar este asunto a pleno y que sea éste el que inste al equipo de gobierno a acometer esta reparación de forma inminente", finalizan.