El comic 'La Panderola' donarà a conéixer l'antiga ruta del tren fomentant la història i el valencià

La publicació, dirigida el públic infantil i juvenil, impulsat per la Diputació de Castelló al costat de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Castelló (Aafcas), és un viatge màgic per l'antiga ruta de la Panderola on els personatges del Tiet Batiste i els seus nebots Tico y Tica recorren Onda, Betxí, Vila-real, Borriana, Almassora, el Grau i Castelló.

Junts s'embarquen en una aventura en la qual coneixen a personatges tan distintius de la província com el pintor Manolo Safont; el farmacèutic Josep Calduch; el pianista Iturbi o la soprano Herminia Gómez, que els permeten conéixer la història del peculiar tren que unia les diferents localitats i que era la principal via de transport de mercaderies en el sector ceràmic i agrícola.

L'autor del còmic, Xipell, ha destacat la varietat de personatges, que no només formen part de la ficció, sinó que van ser figures rellevants per a la província i ha destacat "la confiança en el seu treball per part de l'Acadèmia i d'Aafcas.

La Publicació ha sigut presentada en un acte al que han assistit la diputada de Cultura, Ruth Sanz; el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer; el primer tinent d'alcalde d'Almassora i diputat d'Hisenda, Santiago Agustí; Raúl Soria, regidor de l'Ajuntament de Betxí; Ascensió Figueres com a representant de l'Ajuntament d'Onda i primera presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; l'autor, Joan Montañés Xipell, i el representant d'Aafcas, Juan Peris.

TRANSMISSIÓ D'HISTÒRIA I VALENCIÀ

La diputada de cultura, Ruth Sanz, ha explicat que "és un placer col·laborar amb l'Acadèmia" i ha destacat la seua important tasca com a "transmissors de la llengua valenciana i la història de la província".

Al seu torn, el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, ha expressat la seua gratitud feia la Diputació perquè "els ha permès continuar amb la seua col·lecció de còmics 'Gráfica' i seguir amb la difusió del valencià". El representant de l'Associació Amics del Ferrocarril de Castelló ha incidit en "la importància d'explicar la història de la Panderola perquè no es perda".

La Diputació ha imprés un total de 20.000 exemplars que es repartiran per diferents municipis de Castelló, Vila-real, Borriana, Onda, Almassora, Betxí i també, es destinaran unitats a l'Acadèmia València de la Llengua i a l'Associació del Ferrocarril de Castelló.

Aquest còmic entra a formar part de la campanya de l'AVL 'Un niño, un cómic' al costat d'altres títols com 'Jaume I', 'Sexenni de Morella', 'Els Pelegrins de les Useres', 'Les Falles', 'Les Festes de Sant Antoni' i 'La Fundació de Castelló' que s'han reeditat i han sigut impresos amb un total de 1.500 exemplars cadascun per la impremta provincial.

Aquests exemplars es repartiran pels municipis de la província de Castelló amb una població menor a 5.000 habitants. La Diputació seguirà col·laborant amb entitats com l'AVL per a fomentar la literatura en valencià i divulgar la història de la província.