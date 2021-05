AMP.- La Comunitat Valenciana disposarà de 21 punts de vacunació en empreses per a immunitzar a 50.000 treballadors

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de concloure la reunió amb patronal, empreses i sindicats del pla 'Sumamos. Salud + Economía'. Al costat de Puig han participat el president de la patronal valenciana, Salvador Navarro; la presidenta de la Fundació CEOE, Fátima Báñez, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Puig ha defès que aquest acord permet tindre "ben engreixada la maquinària" mitjançant la col·laboració públic-privada per a poder "accelerar fins i tot més" la vacunació a mesura que arriben més dosi.

En aquest sentit, ha precisat que la vacunació es produirà acord al grup d'edat que estiga rebent les dosis en eixe moment "sense privilegi temporal". Les empreses aportaran els centres i el personal per a la vacunació, i la Generalitat, les dosis i els cursos de formació.

El president ha argumentat que amb aquest acord "s'accelera el procés i la capil·laritat" de la vacunació, la qual cosa permet "avançar més ràpidament". També ha indicat que es pretén "generar un ecosistema favorable a la cooperació" amb empreses i sindicats de cara a l'eixida de la crisi.

PUNTS DE VACUNACIÓ

La primera fase de la vacunació es durà a terme entre el 7 i el 14 de juny en 20 punts de vacunació en grans empreses més un punt en el Centre Portuari d'Ocupació del Port de València.

En concret, les empreses que habilitaran punts de vacunació són Arcelormittal, a Sagunt, on seran vacunats els treballadors de les 6 filials del grup; El Corte Inglés, que habilitarà un punt de vacunació a València i un altre a Alacant; Ford Espanya, a Almussafes; Altadia, a Vila-real, on també se subministrarà la vacuna als empleats dels seus 7 filials i subcontractes; i Mercadona, que tindrà un punt en el bloc logístic de Riba-roja.

Així mateix, Power Electronics, a Llíria; Agricultors de la Vega de València, a Paiporta; Torrecid, a Castelló, on es vacunarà als empleats dels seus 7 filials i subcontractes; Iberdrola Espanya, amb punts de vacunació a València i Cofrents; Ice Cream Factory Comaker, a Alzira; Grup Dr. Franz Schneider, a Alzira, on també vacunaran a treballadors dels seus 9 filials i subcontractes; Empresa Municipal de Transports, a València; i Urbaser.

A més, en el Centre Portuari d'Ocupació de València serà vacunat el personal d'estiba, així com la plantilla de Cosco; Mediterranean; APM Terminals; Valencia Terminal Europa; Transmediterránea; Terminales Marítimas de Graneles i Randstad.

"REFERÈNCIA PER A ALTRES TERRITORIS"

Per la seua banda, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha defès l'"esforç" que s'ha fet perquè la Comunitat Valenciana siga la primera en la qual participen les empreses en la vacunació, i ha defès que "servim de referència per a altres territoris".

Així, ha remarcat que se seguiran els mateixos corts d'edat, protocols i vacuna que la població general, i ha advocat pel "objectiu comú" de "prendre la davantera en la recuperació econòmica", per al que "la millor manera és estar units".

La presidenta de la Fundació CEOE, Fátima Báñez, ha agraït la sensibilitat de la Generalitat per a firmar aquest acord d'"aliança per les persones", i ha destacat que les empreses estan treballant per a "ajudar a tirar avant a la societat".

"Ho vam fer en els primers moments, i ara que s'acosta l'anhelada normalitat, volem formar part de la solució", ha manifestat Báñez, i ha agregat que mitjançant aquest tipus d'acords es pot "aconseguir guanyar temps a eixa anhelada normalitat".