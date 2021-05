Llancen un manual de valencià bàsic per a comerciants xinesos

El manual inclou com a recursos els vocabularis comercials per a restaurants, bars i cafeteries editats per la Diputació de València, així com els materials del 'Diccionari normatiu valencià' de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

La guia inclou lèxic de la roba, de la fruita i la verdura i del bar i el restaurant, així com expressions freqüents, salutacions i relacions interpersonals. La seua edició ha sigut possible gràcies al suport de la Generalitat i de l'AVL.

Per a la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, és una satisfacció comprovar que els materials poden ser utilitzats en projectes tan interessants com aquest manual: "Les llengües són instruments d'acolliment i és molt necessària la promoció del valencià entre parlants de llengües no oficials".