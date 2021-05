El Circuit Cultural Valencià reuneix 184.000 espectadors en 2020 i "dóna oxigen" al sector

Així ho ha asseverat el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, que presentat en el marc d'activitats de la 30 Mostra de Teatre d'Alcoi- l'informe amb les activitats culturals que es van programar durant 2020 en els municipis valencians que formen part del Circuit Cultural Valencià. Ha estat acompanyat per la coordinadora del circuit, Chus Piqueras, i Benja Domènech, representant dels programadors dels municipis.

Guarinos ha recordat que "en 2020 la pandèmia va obligar a mantindre tancats durant uns mesos els espais culturals". "I des del moment que vam poder començar a reprogramar i programar activitat cultural es va reprendre la programació cultural, no només en els nostres espais, sinó, i molt important, en els espais privats i en els espais culturals que depenen dels municipis", ha recalcat.

"En aquest últim punt, -ha continuat- el Circuit Cultural Valencià ha jugat un paper clau, perquè hem acompanyat en tot moment als municipis per a configurar i reconfigurar programacions, i així afavorir la tornada del públic i donar oxigen al sector".

El Circuit Cultural Valencià és un projecte de la Generalitat en el qual es programa, en els municipis que formen part d'ell, espectacles d'arts escèniques, música i projeccions cinematogràfiques. D'aquesta manera, es treballa amb l'objectiu de vertebrar culturalment el territori valencià amb programació estable al llarg de les comarques.

En 75 ajuntaments i universitats adherits al Circuit Cultural Valencià s'han programat 1.261 activitats culturals a pesar del context de pandèmia que va marcar l'any passat.

D'aquestes activitats, 728 van ser d'obres de teatre, 110 de dansa, 94 de circ, 286 de música i 43 de projeccions cinematogràfiques, amb un total de 183.771 espectadors.

"BENEFICIS SOCIALS"

Aquest balanç ha suposat una inversió conjunta entre la Generalitat i els ajuntaments de 4,9 milions d'euros, que, en paraules d'Abel Guarinos, "a més dels beneficis socials i culturals per a la ciutadania, també han suposat treball i sou per als professionals implicats, sobretot valencians, tenint en compte que el 73% de les funcions, els concerts i les projeccions van ser de companyies, grups i productores valencians".

Guarinos ha afegit que, "per a incentivar la participació activa dels municipis, es va posar a la disposició dels ajuntaments dos borses d'ajudes econòmiques addicionals i específiques per a la programació a la fi de juny i principis de juliol, així com per a la setmana coincident amb la programació d''Oh! La Cultura', en la segona quinzena de juliol".

Els espectacles, concerts i projeccions més contractats en 2020 en el Circuit Cultural Valencià han sigut: 'Horta' i 'L'electe', de L'Horta Teatre; 'LÙ' i 'Mulïer', de Cia. Maduixa; 'Historia de una maestra', de Cactus Teatre; 'Oyun', d'El Fedito; 'El rock & roll també és cosa de xiquets', de Miguel Ángel Escorcia i les seues BIG54; 'Reversiones', de Jonatan Penalba; 'Insurrecte', d'Andreu Valor; 'Els dies i els dones', de Sis Veus; Dani Miquel i els Ma-me-mi-mo-músics; i les pel·lícules 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'Makun (no llores): Dibujos en un CIE' i 'M'esperaràs'.