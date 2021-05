Carlos Martínez y Seth Schultheis clausuran el ciclo Alternativas de Cámara en el Maestranza

Ambos músicos presentan un programa "suculento" que constituye todo un reto y que arranca en Jean Marie Leclair, "excitante compositor y violinista del Barroco francés" con su Sonata para violín y piano Op. 9 no. 3 en Re mayor; "para derivar en el tránsito del Clasicismo al Romanticismo con piezas de Beethoven -la formidable Sonata para violín y piano no. 9 'Kreutzer' Op. 47 en La mayor-; la Sonata para violín y piano no. 2 Op. 100 en La mayor de Brahms; hasta alcanzar la renovación de Béla Bartók con la Rapsodia para violín y orquesta no. 1 Sz. 87", informa en el Teatro en un comunicado.

Carlos Martínez (Cabra, Córdoba) ofrece desde temprana edad conciertos en las más importantes salas de España. Como solista ha tocado con orquestas profesionales en España y Suecia y son frecuentes sus recitales de cámara con piano. Actualmente está cursando su carrera en la 'Manhattan School of Music' en el Pinchas Zukerman Program, donde recibe clases de Patinka Kopec y Pinchas Zukerman.

Además ha sido admitido con Beca Completa para 2021 en el Ashkenasi/ Kirshbaum Seminar del Heifetz Institute of Music.

Seth Schultheis (Baltimore, Maryland) es estudiante en la 'Manhattan School of Music de Nueva York'. Pese a su juventud, ha sido galardonado en multitud de concursos nacionales e internacionales. Sus recitales le han llevado a los más importantes escenarios, como el Weill Recital Hall del Carnegie Hall y el Merkin Concert Hall en Nueva York, además de Maryland, Virginia, Oregón, Inglaterra y Alemania.

Schulteis ha recibido clases magistrales de Alexander Braginsky, Simone Dinnerstein, Marina Lomazov y Leon Fleisher.

El recital, en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, supone "la esencia misma de esta institución", que es ofrecer oportunidades a los jóvenes músicos en sus carreras profesionales, así como una forma de enriquecer a todos: a la asociación, a los jóvenes que la forman, a los aficionados y, en definitiva, a la cultura y la música.

